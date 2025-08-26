Bất ngờ về giá đất nền chênh lệch lớn giữa các khu vực sau sáp nhập

TPO - Mặt bằng giá đất nền giữa các tỉnh, thành ghi nhận biên độ chênh lệch lớn ở các khu vực và neo ở mức cao do tác động của các loại chi phí đầu vào. Trong đó, TPHCM có giá cao nhất lên tới 140 triệu đồng/m2, Bình Dương (cũ) dao động từ 12-90 triệu đồng/m2, Đồng Nai (cũ) từ 9-74 triệu đồng.

Ít nguồn cung mới

Theo báo cáo thị trường bất động sản phía Nam quý II/2026 do Công ty CP DKRA Group công bố, phân khúc đất nền ghi nhận nguồn cung sơ cấp giảm nhẹ 8% so với cùng kỳ năm 2024. Nguồn cung chủ yếu đến từ các dự án đã mở bán trước đó, chiếm đến 95%.

Quý II/2025, 3 thị trường trọng điểm gồm Long An (cũ), Bình Dương (cũ) và Đồng Nai (cũ) tiếp tục dẫn dắt nguồn cung sơ cấp với tỷ trọng khoảng 81%, tương đương 5.225 sản phẩm đang mở bán. Sức cầu chung của thị trường đạt mức tăng tích cực 2,4 lần so với quý II/2024. Lượng giao dịch tập trung chủ yếu ở Long An (cũ) và Bình Dương (cũ), chiếm hơn 92% tổng lượng tiêu thụ sơ cấp. Mặt bằng giá sơ cấp giữa các tỉnh thành ghi nhận biên độ chênh lệch lớn ở các khu vực, trong khi giá thứ cấp tăng trung bình khoảng 4% so với quý trước.

Giá thứ cấp ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 4% so với quý trước. DKRA cho biết, việc khan hiếm nguồn cung mới và sơ cấp trên thị trường đã thúc đẩy các nhà đầu tư lựa chọn các sản phẩm thứ cấp, đặc biệt là nhóm sản phẩm đầy đủ pháp lý.

Các thị trường trọng tâm của phân khúc đất nền như Đồng Nai, trong quý II, hầu như vắng bóng dự án mới mở bán. Các giao dịch chủ yếu đến từ dòng sản phẩm đất vườn phân lô tại các khu vực như Long Khánh, Long Thành. Tại thị trường Bình Dương (cũ) trong quý II/2025, dự án duy nhất phát triển bán hàng mang tên Alana City với diện tích hơn 41 ha, gồm 2.760 nền đất, được chủ đầu tư mở bán từ năm 2020 tới nay.

Đua nhau bung hàng

Dự kiến trong quý III/2025, Công ty An Phúc Group sẽ triển khai bán lại dự án Đức Hòa New City tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh với diện tích 3 ha, gồm 155 sản phẩm đất nền. Công ty CP An Huy cũng bắt đầu triển khai bán hàng trở lại Dự án An Huy Mỹ Việt tại xã Đức Hòa, có diện tích cấp phép 60 ha với 2.500 sản phẩm đất nền phân lô, mức giá 27 triệu đồng/m2.

Tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, Công ty Solia Group công bố mở bán dự án đất nền mang tên The Solia có diện tích 20,5 ha, giá chào bán 20 triệu đồng/m2, được mở bán từ năm 2020 tới nay. Cũng tại xã Bến Lức, dự án King Hill Residences có diện tích 20 ha được Tập đoàn Đạt Quang Minh thông báo mở bán vào quý III. Dự án đã được mở bán từ năm 2022 tới nay, giá bán được đưa ra là 24 triệu đồng/m2.

DKRA dự báo trong quý III/2025, nguồn cung tăng nhẹ so với quý II/2025, dự kiến có khoảng 450 - 550 sản phẩm được mở bán mới. Các dự án tại khu vực Long An (cũ), Bình Dương (cũ), Đồng Nai (cũ) và dự án thuộc giai đoạn mở bán tiếp theo được kỳ vọng duy trì vị thế chủ lực nguồn cung của thị trường.

Trong tháng 7 cũng cho thấy sự quan tâm đến bất động sản đồng loạt tăng trên toàn quốc.

Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ như nới lỏng tín dụng, giảm thuế phí, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công… được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tín hiệu tích cực và cải thiện sức cầu của thị trường nói chung. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục neo cao do tình trạng mất cân đối cung cầu, áp lực chi phí đầu vào tăng cao.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng Giám đốc DKRA Group cho biết, thị trường bất động sản giai đoạn cuối năm 2025 sẽ tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi đã bắt đầu từ đầu năm. Động lực chính đến từ nhiều yếu tố tích cực như tiến trình sáp nhập một số tỉnh thành, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, phân quyền quản lý địa phương sâu rộng hơn và cải thiện hiệu quả điều hành.

Một yếu tố hỗ trợ quan trọng khác là lãi suất cho vay được duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người mua lẫn nhà đầu tư ra quyết định xuống tiền. Cùng lúc, hoạt động giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh. Mặt khác, khung pháp lý liên tục được hoàn thiện giúp thị trường sàng lọc mạnh hơn, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư và người mua ở thực.

Dữ liệu từ Batdongsan.com trong tháng 7 cũng cho thấy sự quan tâm đến bất động sản đồng loạt tăng trên toàn quốc - đặc biệt là tại Hà Nội và TPHCM cũ với mức tăng 11% so với tháng trước. Đáng chú ý, bất động sản tại TPHCM mới, sau khi mở rộng địa giới hành chính sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận mức tăng quan tâm lên tới 13%.