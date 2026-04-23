Điểm chung trong những bộ ảnh gần đây của Hoa hậu Thanh Thủy

HHTO - Những bộ ảnh gần đây của Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đi theo một phong cách rất riêng, xinh đẹp, năng động, mang nét trẻ trung hiện đại, nhận được nhiều tương tác tích cực.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy là một người đẹp Gen Z chính hiệu, với phong cách đời thường gần gũi, thân thiện. Nàng hậu luôn chọn những trang phục đơn giản, có tính ứng dụng cao và rất năng động.

Trong những loạt ảnh gần đây, nàng hậu không chọn phong cách beauty queen hay ảnh thời trang như mọi khi, thay vào đó là phong cách chụp hình mới, rất hợp với các bạn trẻ năng động, hiện đại.

Mái tóc xoăn nhẹ cùng lớp trang điểm tự nhiên giúp Thanh Thủy ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo. Người đẹp thoải mái tạo dáng, khi dịu dàng, lúc lại tinh nghịch, thể hiện sự tự tin và thần thái ngày càng cuốn hút.

Loạt trang phục chuẩn xu hướng, khoe trọn hình thể đẹp của Thanh Thủy mà không hề phô trương, có thể là những gợi ý hay cho các cô nàng gen Z thích phong cách hiện đại, mà vẫn vô cùng nữ tính, "mơ màng".

Hơn một năm qua, Hoa hậu Thanh Thủy làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách của một Hoa hậu Việt Nam và một Hoa hậu Quốc tế với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế.

Mới đây, khi tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc, Hoa hậu Thanh Thủy vinh dự là một trong 8 gương mặt được chọn phát biểu, cô mang đến thông điệp: “Văn hóa chính là sợi dây liên kết diệu kỳ giữa hai dân tộc”.