Di dời 40 ngôi mộ

Ngày 28/11, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển toàn bộ 40 ngôi mộ do đồi xuất hiện vết nứt và lún, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
Theo lãnh đạo xã Đam Rông 4, khu mộ này vốn được chôn cất tự phát do xã Đưng K'Nớ (huyện Lạc Dương cũ) trước đây chưa có nghĩa trang quy hoạch. Toàn bộ số mộ nằm trên sườn đồi dốc, nền đất yếu và dễ bị tác động khi mưa lớn kéo dài.
Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất ổn, chính quyền xã cùng người dân đã huy động lực lượng đưa toàn bộ mộ về khu nghĩa trang đã được bố trí của thôn.
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân sinh sống tại các khu vực đồi dốc, ven suối tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường để kịp thời ứng phó.
Hỗ trợ hộ dân sập nhà hoàn toàn do lũ 120 triệu đồng/căn
Ngày 28/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đợt lũ vừa qua tại địa phương đã làm 5 người chết, một người bị thương do sạt lở đất và hơn 2.843 hộ dân bị ảnh hưởng, trên 4.570 ha cây trồng, 1,2 ha thủy sản, 9.000 gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Lũ lụt còn làm nhiều tuyến giao thông bị chia cắt và xuất hiện 266 điểm sạt lở. Tổng thiệt hại của Lâm Đồng ước tính hơn 1.200 tỷ đồng.
Tại xã D’ran và Ninh Gia, mưa lũ vừa qua có 76 nhà căn nhà của các gia đình bị hư hỏng nặng. Đây là vùng hạ du của thủy điện Đa Nhim và Đại Ninh với cao điểm xả nước qua tràn vào ngày 29, 20 và 21/11 vừa qua với lưu lượng cao nhất là 2.300 m3/s.
UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập hoàn toàn, không còn nơi ở 120 triệu đồng/căn. Hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa từ 20 triệu đến 40 triệu đồng/nhà, tùy theo mức độ thiệt hại.