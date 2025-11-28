Di dời 40 ngôi mộ

TPO - Lực lượng chức năng xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng đã di dời 40 ngôi mộ sau khi một quả đồi xuất hiện vết nứt, lún, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đe dọa khu vực chôn cất tự phát của người dân.

Ngày 28/11, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển toàn bộ 40 ngôi mộ do đồi xuất hiện vết nứt và lún, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Quả đồi xuất hiện vết nứt, lún.

Theo lãnh đạo xã Đam Rông 4, khu mộ này vốn được chôn cất tự phát do xã Đưng K'Nớ (huyện Lạc Dương cũ) trước đây chưa có nghĩa trang quy hoạch. Toàn bộ số mộ nằm trên sườn đồi dốc, nền đất yếu và dễ bị tác động khi mưa lớn kéo dài.

Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất ổn, chính quyền xã cùng người dân đã huy động lực lượng đưa toàn bộ mộ về khu nghĩa trang đã được bố trí của thôn.

Xuất hiện vết nứt, lún xung quanh các ngôi mộ.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân sinh sống tại các khu vực đồi dốc, ven suối tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường để kịp thời ứng phó.