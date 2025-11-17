Di chuyển chật vật trên con đường mới mở ở cửa ngõ Thủ đô

TPO - Dù mới đưa vào khai thác nhưng tuyến đường Bạch Thành Phong (Lê Quang Đạo kéo dài) chóng rơi vào tình trạng quá tải khi lượng phương tiện từ các khu đô thị lân cận đổ về mỗi giờ cao điểm.
Trong một số thời điểm, dải phân cách gần như biến mất dưới dòng phương tiện di chuyển lộn xộn. Mật độ phương tiện cao khiến tốc độ di chuyển chỉ đạt vài km/h, nhiều lúc các xe phải dừng hẳn.
Việc phải dừng, nhích liên tục khiến người dân mệt mỏi, đặc biệt là những người đưa đón trẻ nhỏ hoặc di chuyển bằng ôtô. Nhiều tài xế cho biết thời gian lưu thông qua đoạn đường này tăng gấp đôi so với bình thường.
Anh Lê Quốc Dũng (cư dân phường Dương Nội), cho biết: “Ngày nào cũng tắc. Không leo vỉa hè thì coi như muộn làm. Ôtô càng khó thoát, có khi mất cả 15–20 phút chỉ để vượt đoạn gần nút giao”.