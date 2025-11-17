Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Di chuyển chật vật trên con đường mới mở ở cửa ngõ Thủ đô

Dương Triều

TPO - Dù mới đưa vào khai thác nhưng tuyến đường Bạch Thành Phong (Lê Quang Đạo kéo dài) chóng rơi vào tình trạng quá tải khi lượng phương tiện từ các khu đô thị lân cận đổ về mỗi giờ cao điểm.

VIDEO: Tuyến đường mới Bạch Thành Phong thành điểm nóng ùn tắc phía Tây Hà Nội.
z7232037821934-a57d64fa02ef5391f7f5a70deb496472.jpg
Ở gần nút giao với Đại lộ Thăng Long, các dòng xe thường xuyên dồn lại, tạo thành điểm nghẽn kéo dài hàng kilomet.
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdji-0737.jpg
Nhiều khi cảnh các làn xe trên Bạch Thành Phong bị lấp kín từ sáng sớm đến giờ tan tầm. Ôtô nối đuôi nhau thành nhiều lớp, hàng trăm xe máy phải len lỏi giữa khoảng trống nhỏ để tìm đường thoát.
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdji-0729.jpg
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdji-0727.jpg
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdji-0726.jpg
Trong một số thời điểm, dải phân cách gần như biến mất dưới dòng phương tiện di chuyển lộn xộn. Mật độ phương tiện cao khiến tốc độ di chuyển chỉ đạt vài km/h, nhiều lúc các xe phải dừng hẳn.
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdsc-1564.jpg
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy vỉa hè hai bên đường bị biến thành lối đi tạm cho xe máy. Nhiều người buộc phải cho xe leo lên hè chỉ để không bị “mắc kẹt” trong dòng ôtô phía trước.
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdsc-1568.jpg
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdsc-1573.jpg
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdsc-1559.jpg
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdsc-1560.jpg
Việc phải dừng, nhích liên tục khiến người dân mệt mỏi, đặc biệt là những người đưa đón trẻ nhỏ hoặc di chuyển bằng ôtô. Nhiều tài xế cho biết thời gian lưu thông qua đoạn đường này tăng gấp đôi so với bình thường.
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdsc-1551.jpg
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdsc-1539.jpg
Anh Lê Quốc Dũng (cư dân phường Dương Nội), cho biết: “Ngày nào cũng tắc. Không leo vỉa hè thì coi như muộn làm. Ôtô càng khó thoát, có khi mất cả 15–20 phút chỉ để vượt đoạn gần nút giao”.
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdsc-1545.jpg
Chị Võ Thu Hằng, nhân viên văn phòng thường xuyên đi tuyến này, chia sẻ: “Đường mới nhưng lưu lượng quá lớn, hạ tầng không đáp ứng kịp. Vào giờ cao điểm thì gần như không còn lựa chọn nào để tránh”.
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdsc-1577.jpg
Tại điểm giao Bạch Thành Phong – Đại lộ Thăng Long cho thấy nguyên nhân chính của tình trạng ùn tắc nằm ở chu kỳ đèn tín hiệu.
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdsc-1554.jpg
Thời gian đèn đỏ kéo dài, trong khi đèn xanh quá ngắn khiến lượng xe đổ về không kịp giải phóng, dồn từng lớp vào điểm nút.
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdji-0744.jpg
Bên cạnh đó, vai trò kết nối của Bạch Thành Phong với nhiều khu đô thị mới như Vinhomes Smart City, Mailand Hoài Đức, khu vực Mỹ Đình – Mễ Trì khiến lưu lượng phương tiện tăng nhanh, vượt quá khả năng đáp ứng của tuyến đường.
tp-tac-duong-bach-thanh-phongdji-0737.jpg
Hạ tầng chưa đồng bộ, mặt cắt hạn chế và thiếu lực lượng điều tiết vào cao điểm khiến tình trạng ùn ứ tái diễn hàng ngày.
anh-man-hinh-2025-11-17-luc-094402.png
Tuyến đường mới Bạch Thành Phong thành điểm nóng ùn tắc phía Tây Hà Nội. Ảnh Google maps.
Dương Triều
#Bạch Thành Phong #Ùn tắc Hà Nội #đường mới #giao thông #đô thị #mật độ phương tiện #điều tiết giao thông

