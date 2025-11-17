Di chuyển chật vật trên con đường mới mở ở cửa ngõ Thủ đô

TPO - Dù mới đưa vào khai thác nhưng tuyến đường Bạch Thành Phong (Lê Quang Đạo kéo dài) chóng rơi vào tình trạng quá tải khi lượng phương tiện từ các khu đô thị lân cận đổ về mỗi giờ cao điểm.