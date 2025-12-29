Đề xuất xây dựng công trình tưởng niệm các nhà hảo tâm thiệt mạng trong vụ lật xe ở Lào Cai

TPO - Trường Mầm non Họa Mi (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) đang báo cáo, xin ý kiến chính quyền địa phương về việc xây dựng một công trình tưởng niệm các nhà hảo tâm thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Vụ tai nạn khiến 9 người trong đoàn thiện nguyện tử vong.

Sáng 29/12, trao đổi với phóng viên, cô Hà Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi cho biết, nhà trường mong muốn có một công trình nhỏ để tưởng nhớ, tri ân những nhà hảo tâm đã không may qua đời khi đang trên đường mang quà đến cho học sinh vùng cao. "Hiện chúng tôi đang báo cáo, xin ý kiến chính quyền địa phương về việc thực hiện công trình", cô Thủy nói.

Theo cô Thủy, kinh phí xây dựng công trình dự kiến được trích từ số tiền hỗ trợ mà anh Hà Ngọc Hùng (chồng nạn nhân Huỳnh Thị Anh Đào) trao tặng lại cho nhà trường. Trước đó, anh Hùng đã nhận 50 triệu đồng tiền hỗ trợ từ tỉnh Lào Cai và Ủy ban MTTQ tỉnh, sau đó gửi lại với mong muốn thực hiện tâm nguyện còn dang dở của vợ.

Hiện trường vụ tai nạn.

“Đây là sự việc vô cùng đau buồn đối với nhà trường. Tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho học sinh vùng cao là điều rất trân quý, vì vậy chúng tôi muốn có một cách làm cụ thể để ghi nhớ và tri ân”, cô Thủy chia sẻ.

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi cho biết, bản thân cô là một trong những người trực tiếp ra đón và dẫn đường cho đoàn thiện nguyện sáng 27/12. Cô chứng kiến thời điểm chiếc xe xuống dốc, va quệt vào hộ lan ven đường rồi xảy ra tai nạn, đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Khi xe lên đến đỉnh dốc, chúng tôi đã ra hiệu cho lái xe đi chậm vì đoạn xuống dốc dài và nguy hiểm. Xe chạy vụt qua, chúng tôi gọi điện nhắc nhở nhưng không liên lạc được. Sau đó thì tai nạn xảy ra”, cô Thủy nghẹn ngào kể.

Anh Hà Ngọc Hùng (bên trái, chồng nạn nhân Huỳnh Thị Anh Đào) trao tặng lại số tiền hỗ trợ cho nhà trường.

Tại hiện trường, chiếc xe bị lật úp, bẹp rúm, nhiều người mắc kẹt bên trong. Các giáo viên cùng người dân nhanh chóng báo cáo chính quyền địa phương và phối hợp đưa các nạn nhân ra ngoài.

“Có người được đưa ra khỏi xe rồi nằm lặng im, tắt thở trên tay chúng tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể ngủ được, hình ảnh hiện trường cứ ám ảnh”, cô Thủy kể.

Trước mất mát lớn của các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe chở đoàn thiện nguyện tại xã Phình Hồ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã gửi thư chia buồn, bày tỏ sự thương tiếc và tri ân những tấm lòng nhân ái của đoàn.

Điểm trường thôn Tà Ghênh, trường Mầm non Họa Mi.

Theo Sở GD&ĐT Lào Cai, đoàn thiện nguyện xuất phát từ mong muốn hỗ trợ học sinh vùng cao. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Sở đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và Trường Mầm non Họa Mi phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.