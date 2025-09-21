Đề xuất giải pháp khắc phục điểm nghẽn lĩnh vực đất đai

TPO - Ngày 22/9, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai”.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín, các nhà kinh tế; đại diện các hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư…tham dự hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện những điểm nghẽn về chính sách, thể chế và khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật về đất đai, từ đó tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp mang tính đột phá, bảo đảm cho pháp luật đất đai ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, thông suốt, khả thi, hiệu lực, hiệu quả.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực ở giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật đất đai trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai được coi là đạo luật có tính nền tảng, quan trọng liên quan đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội và có mối quan hệ rường cột với các đạo luật khác như: Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư…

Hội thảo cũng chính là một bước cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 18/9/2025 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về các định hướng lớn trong việc sửa đổi, hoàn thiện Luật Đất đai. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc nhận diện, khơi thông các điểm nghẽn và giải pháp đột phá trong lĩnh vực này.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 địa phương trên cả nước, đồng thời phát trực tuyến trên nền tảng Cổng Pháp luật quốc gia (địa chỉ: phapluat.gov.vn).