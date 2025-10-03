Đề xuất đánh thuế thu nhập 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng

TPO - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính - biết, dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân đã được trình Quốc hội, trong đó đề xuất đánh thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng với giao dịch vàng miếng.

Thông tin được đưa ra tại họp báo Bộ Tài chính thường kỳ quý III, tổ chức chiều nay (3/10).

Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí - cho biết, dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân đã được trình Quốc hội, trong đó đề xuất đánh thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng với giao dịch vàng miếng, giao dịch vàng nguyên liệu và trang sức mỹ nghệ sẽ không bị đánh thuế. Dự thảo đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định thời điểm áp dụng.

Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí.

Với đề xuất trước đó của cơ quan soạn thảo, áp thuế thu nhập cá nhân với thu nhập chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ, ông Huy cho biết sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp, Bộ Tài chính đã tiếp thu, hoàn thiện theo hướng giữ như quy định hiện hành.

Theo Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thuế thu nhập cá nhân đối với người cư trú khi có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 2%.

Liên quan đến chính sách thuế đối với bất động sản, ông Huy thông tin đến nay vẫn chưa có thay đổi mới. Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu tổng thể các chính sách thuế liên quan, từ giao dịch, đăng ký, sử dụng cho đến chuyển nhượng bất động sản. Việc nghiên cứu sẽ được tiến hành đồng bộ, bảo đảm phù hợp với Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai đang được sửa đổi.

Theo số liệu được đưa ra tại họp báo, thu ngân sách 9 tháng năm nay đạt 1,9 triệu tỷ đồng, đạt 96,7% dự toán năm. Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đánh giá, kết quả này phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và đặc biệt là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - trả lời tại họp báo.

Một số nguồn thu có kết quả nổi bật: Thu từ hộ kinh doanh; thương mại điện tử; nguồn thu từ đất đai được cải thiện mạnh nhờ tháo gỡ cơ chế, xử lý nợ đọng và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án kéo dài. Đây là yếu tố quan trọng giúp ngân sách bù đắp, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa cho nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như xây dựng, logistic, vật liệu.

Kết quả thu ngân sách năm nay cũng đến từ việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý thuế, triển khai kịp thời các gói hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ và tăng cường kỷ luật thu. Nhiều khoản nợ thuế được xử lý, đảm bảo thu đúng, thu đủ và công bằng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá, nền tảng tăng trưởng kinh tế tích cực, với mục tiêu cả năm có thể đạt trên 8% GDP, góp phần quan trọng cho kết quả thu ngân sách. Nguồn lực tài chính vững chắc sẽ tạo điều kiện để ngân sách nhà nước bảo đảm các nhiệm vụ chi, dự phòng cho thiên tai, bão lũ và hỗ trợ kịp thời cho các địa phương gặp khó khăn.