Nhập khẩu vàng: Tránh tin đồn gây nhiễu loạn thị trường

TPO - Ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương để ban hành thông tư hướng dẫn về nhập khẩu vàng vào ngày 10/10 tới. Nguồn cung vàng trên thị trường sẽ được bảo đảm tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thực tế. Tất cả quy trình, thông tin mua bán sẽ được minh bạch, thống nhất, tránh nhiễu loạn.

Tại cuộc họp báo quý III của Ngân hàng Nhà nước sáng 3/10, ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 232 liên quan đến quản lý thị trường vàng, cơ quan này đang khẩn trương xây dựng và sẽ ban hành thông tư hướng dẫn vào ngày 10/10 tới để triển khai ngay trên thực tế.

Theo đó, một trong những vấn đề được thị trường và dư luận quan tâm là làm sao tăng cung vàng, đặc biệt liên quan đến việc cấp phép nhập khẩu và hạn mức. Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là một tiêu chí quan trọng trong chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh việc quản lý sẽ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bám sát cơ chế thị trường.

Ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước (ảnh: Ngọc Mai).

“Chúng tôi khẳng định nguồn cung vàng trên thị trường sẽ được bảo đảm tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thực tế. Tất cả quy trình, thông tin mua bán sẽ được minh bạch, thống nhất, tránh nhiễu loạn”, ông Tuấn nói và cho biết, việc ban hành thông tư này cũng nhằm củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định cũ và mới, tạo cơ sở cho thị trường vàng hoạt động ổn định, bền vững hơn.

Thời gian qua, thị trường vàng trong nước liên tục lập đỉnh mới, có thời điểm giá vàng miếng SJC lên mốc kỷ lục 138,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới hơn 15 triệu đồng/lượng.

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều giải pháp nhằm bình ổn, trong đó việc ban hành Nghị định 232 được xem là bước đi kịp thời để khắc phục những hạn chế trong quản lý vàng thời gian qua. Cùng với đó, thông tư sắp tới sẽ đóng vai trò như “cầu nối” giữa quy định pháp luật và thực tế triển khai, đảm bảo các giải pháp đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Cũng trong cuộc họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho hay, 9 tháng năm nay, giá vàng thế giới liên tục phá kỷ lục do bất ổn chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu; nhiều ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư đẩy mạnh mua vào vàng để bổ sung dự trữ ngoại hối cũng là lý do quan trọng khiến giá vàng tăng.

Toàn cảnh họp báo sáng 3/10 (ảnh: Ngọc Mai).

Trong nước, giá vàng miếng SJC nhiều lần vượt ngưỡng 138 triệu đồng/lượng, chênh lệch lớn so với thế giới.

Trước thực trạng đó, Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, được xem là bước ngoặt trong điều hành thị trường vàng.

Điểm mới quan trọng nhất là chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền vàng miếng, mở rộng đối tượng được sản xuất vàng miếng nếu đáp ứng điều kiện. Đồng thời, nghị định cũng mở rộng đối tượng được nhập khẩu vàng nguyên liệu, nhằm tăng nguồn cung hợp pháp cho thị trường.

Theo Phó Thống đốc, mục tiêu lớn nhất của chính sách mới là tạo ra nguồn cung dồi dào, cạnh tranh minh bạch và đa dạng lựa chọn cho người dân. Khi nhiều doanh nghiệp được tham gia, thị trường kỳ vọng sẽ giảm độc quyền, hạ chi phí và thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước so với thế giới.

Đặc biệt, Nghị định 232 nhấn mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch trong quản lý. Tất cả thông tin về nhập khẩu, sản xuất, phân phối vàng sẽ được công bố chính thức, tránh tình trạng tin đồn chi phối thị trường.

