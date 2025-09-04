Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề nghị miễn phí qua trạm BOT cho cán bộ từ Sóc Trăng, Hậu Giang cũ về Cần Thơ làm việc

Nhật Huy
TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản gửi hai doanh nghiệp BOT đường bộ, đề nghị hỗ trợ phí qua trạm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Sóc Trăng, Hậu Giang cũ về Cần Thơ làm việc.

Ngày 4/9, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Văn Lâu cho biết, vừa ký văn bản gửi Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 Sóc Trăng đề nghị xem xét, hỗ trợ phí đường bộ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang đến làm việc tại trung tâm hành chính Cần Thơ mới.

12-7574.jpg
Trên tuyến Quốc lộ 1 từ Sóc Trăng cũ đến trung tâm TP. Cần Thơ hiện có 2 trạm thu phí BOT.

Theo ông Lâu, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Hậu Giang và Sóc Trăng cũ về Cần Thơ làm việc khá lớn. Họ đi lại thường xuyên qua các trạm thu phí trên tuyến quốc lộ khiến chi phí tăng cao, trong khi mức lương cơ bản còn thấp, giá cả sinh hoạt ngày càng tăng.

“Để tạo điều kiện thuận lợi và giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác lâu dài tại TP. Cần Thơ, UBND Thành phố kiến nghị doanh nghiệp BOT xem xét chính sách hỗ trợ phí đường bộ cho những người thuộc nhóm đối tượng này”, ông Lâu đề nghị.

Từ trung tâm tỉnh Sóc Trăng hay Hậu Giang cũ đến Cần Thơ vào khoảng 60km, nhưng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải qua 2 trạm thu phí BOT đường bộ. Tính ra mỗi ngày, mỗi người mất hơn 120.000 đồng phí BOT (lượt đi và về), tương đương hơn 3 triệu đồng/tháng. Khoản phí này trở thành gánh nặng không nhỏ với cán bộ phải đi lại hằng ngày bằng phương tiện cá nhân.

Nhật Huy
