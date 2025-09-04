Đề nghị miễn phí qua trạm BOT cho cán bộ từ Sóc Trăng, Hậu Giang cũ về Cần Thơ làm việc

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản gửi hai doanh nghiệp BOT đường bộ, đề nghị hỗ trợ phí qua trạm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Sóc Trăng, Hậu Giang cũ về Cần Thơ làm việc.

Ngày 4/9, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Văn Lâu cho biết, vừa ký văn bản gửi Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 Sóc Trăng đề nghị xem xét, hỗ trợ phí đường bộ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang đến làm việc tại trung tâm hành chính Cần Thơ mới.

Trên tuyến Quốc lộ 1 từ Sóc Trăng cũ đến trung tâm TP. Cần Thơ hiện có 2 trạm thu phí BOT.

Theo ông Lâu, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Hậu Giang và Sóc Trăng cũ về Cần Thơ làm việc khá lớn. Họ đi lại thường xuyên qua các trạm thu phí trên tuyến quốc lộ khiến chi phí tăng cao, trong khi mức lương cơ bản còn thấp, giá cả sinh hoạt ngày càng tăng.

“Để tạo điều kiện thuận lợi và giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác lâu dài tại TP. Cần Thơ, UBND Thành phố kiến nghị doanh nghiệp BOT xem xét chính sách hỗ trợ phí đường bộ cho những người thuộc nhóm đối tượng này”, ông Lâu đề nghị.