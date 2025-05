Đề nghị công nhận Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

TPO - Ngày 9/5, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Ninh Bình. Cuộc họp nhằm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024.

Tính đến cuối năm 2024, Ninh Bình đã đạt toàn bộ 8/8 tiêu chí theo quy định tại các Quyết định số 321 và 125 của Thủ tướng Chính phủ, đủ điều kiện để được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Toàn tỉnh có 6/6 huyện đạt chuẩn NTM, 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ; trong đó có 2 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, 76/119 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (63,8%).

Bên cạnh kết quả về tiêu chí, Ninh Bình còn nổi bật với cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp; tỷ lệ trồng cây xanh tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ lần lượt đạt 85% và 72%. Diện tích cây xanh công cộng đạt trung bình 6,51 m²/người, cao hơn nhiều so với quy định tối thiểu 4 m²/người. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính năm 2024 đạt 85,34%, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình thực hiện chương trình.

Về kinh tế, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 160 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 73,21 triệu đồng/năm, riêng khu vực nông thôn đạt 70,74 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,03%.

Tỉnh đã kết hợp nông nghiệp với du lịch, phát triển 209 sản phẩm OCOP, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực.

Hội đồng Thẩm định Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Ninh Bình, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nông thôn, bảo đảm an ninh trật tự, và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, tài nguyên cho phát triển du lịch bền vững. Tuy nhiên, Hội đồng cũng lưu ý một số điểm như cập nhật số liệu, hoàn thiện báo cáo đánh giá nguy cơ an ninh – trật tự để đảm bảo phát triển du lịch an toàn, văn minh.

Kết thúc Hội nghị, 100% thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương nhất trí đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024.

Xây dựng nền công nghiệp xanh

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết, với đặc trưng phần lớn diện tích là nông thôn, Ninh Bình đã chủ động phát huy thế mạnh di sản, văn hóa và con người để phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn, song song với phát triển công nghiệp – đặc biệt là sản xuất, lắp ráp ô tô – như lời giải để người dân “ly nông không ly hương”.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tập trung xây dựng nền nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, gắn với cảnh quan và du lịch cộng đồng như ở Tràng An, Tam Cốc, Vân Long, qua đó vừa nâng cao thu nhập vừa bảo tồn giá trị văn hóa – sinh thái.

Về định hướng, tỉnh tiếp tục kiên định với mô hình nông thôn hài hòa với đô thị, kiến tạo không gian văn hóa – cảnh quan, phù hợp với chiến lược xây dựng Ninh Bình trở thành “đô thị di sản thiên niên kỷ”.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam khẳng định, những kết quả Ninh Bình đạt được trong xây dựng NTM là điển hình tiêu biểu, đặc biệt là trong phong trào làm đẹp cảnh quan nông thôn. Ông Nam đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là về môi trường, rác thải, phát triển làng nghề và đào tạo nghề nông thôn, đồng thời nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm để góp phần định hình chiến lược phát triển NTM trong giai đoạn mới của cả nước.