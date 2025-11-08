Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề cử Grammy 2026: K-Pop tạo dấu ấn, người Việt được vinh danh

Quỳnh Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Danh sách đề cử cho lễ trao giải Grammy lần thứ 68 đã chính thức được công bố, mở màn cho mùa giải thưởng âm nhạc được mong đợi nhất năm. Năm nay, bên cạnh sự trở lại mạnh mẽ của các nghệ sĩ kỳ cựu như Kendrick Lamar và Lady Gaga, làn sóng K-pop đã có bước tiến lịch sử khi góp mặt trong các hạng mục quan trọng nhất.

K-Pop bứt phá với APT.Golden

Theo danh sách đề cử chính thức, APT. - màn kết hợp giữa Rosé (BLACKPINK)Bruno Mars đã góp mặt trong hai hạng mục lớn Song of the Year ( Bài hát của năm) và Best Pop Duo/Group Performance (Màn trình diễn nhóm xuất sắc nhất). Ca khúc pha trộn pop, soul và R&B được khen ngợi nhờ tinh thần hòa quyện giữa văn hóa Đông và Tây, cùng phong cách trưởng thành, tinh tế của Rosé trong vai trò nghệ sĩ solo.

APT. tiếp tục ghi thêm dấu ấn mới với 2 đề cử quan trọng tại Grammy lần thứ 68 này.

Bên cạnh đó, Golden - ca khúc chủ đề từ phim hoạt hình K-Pop: Demon Hunters - cũng được đề cử ở hạng mục Song of the Year (Bài hát của năm), mở ra cơ hội mới cho nhạc phim Hàn Quốc tại thị trường Mỹ.

Golden được cho là bài hát có độ viral không ngờ tới nhất năm.

Lady Gaga và Kendrick Lamar thống trị danh sách đề cử

Grammy 2026 chứng kiến cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai “gã khổng lồ” của làng nhạc Kendrick LamarLady Gaga. Kendrick dẫn đầu với 9 đề cử, trải rộng từ các hạng mục lớn, tiếp tục khẳng định vị thế “biểu tượng nhạc rap” với khả năng kết hợp giữa nghệ thuật và thông điệp đậm tính cá nhân.

Kendrick Lamar vẫn giữ vững phong độ khi có đến 9 đề cử Grammy năm nay.
Kendrick Lamar vẫn giữ vững phong độ khi có đến 9 đề cử Grammy năm nay.

Trong khi đó, Lady Gaga bứt phá mạnh mẽ với 8 đề cử, bao gồm cả ba hạng mục lớn nhất (Album of the Year, Song of the Year, Record of the Year), đây một thành tích đáng nể đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của cô sau thời gian tập trung cho điện ảnh. Album Mayhem được giới phê bình ca ngợi là sự hòa trộn giữa pop, electronic và nhạc kịch đương đại, còn single Abracadabra trở thành tâm điểm nhờ âm thanh táo bạo và thông điệp nữ quyền mạnh mẽ.

Lady Gaga chứng minh tên tuổi khó có thể thay thế với album Mayhem và bài hát Abracadabra.
Lady Gaga chứng minh tên tuổi khó có thể thay thế với album Mayhem và bài hát Abracadabra.

Album of the Year: Cuộc đua giữa các thế hệ

Hạng mục Album of the Year (Album của năm) năm nay chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Lady Gaga và Kendrick Lamar tiếp tục khẳng định đẳng cấp với MayhemGNX, trong khi Bad Bunny trở thành “ngựa ô” với Debí Tirar Más Fotos, album Latin Pop được giới phê bình khen ngợi. Việc album SWAG của Justin Bieber góp mặt trong danh sách đề cử Album của năm cũng gây nên nhiều tranh cãi.

Bad Bunny tạo tiếng vang không nhỏ với album Debí Tirar Más Fotos.
Bad Bunny tạo tiếng vang không nhỏ với album Debí Tirar Más Fotos.
Man&apos;s Best Friend của Sabrina cũng có những thành tựu nhất định trong năm nay.
Man's Best Friend của Sabrina cũng có những thành tựu nhất định trong năm nay.

Người Việt tiếp tục được vinh danh

Đáng chú ý, album And The Adjacent Possible được đề cử ở hạng mục Best Recording Package có sự tham gia của một nhà thiết kế người Việt trong phần trình bày ấn phẩm - đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử có đại diện Việt Nam góp mặt ở hạng mục này. Đây là tín hiệu tích cực cho sự hiện diện ngày càng rõ của người Việt trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

copy-of-neu-ban-thay-post-nay-thi-day-la-thong-diep-vu-tru-gui-ban-hom-nay-14.png
Đây là lần thứ hai người Việt Nam được góp mặt trong hạng mục này.

Nhiều tên tuổi lớn không đạt kỳ vọng đề cử

Grammy 2026 chứng kiến không ít bất ngờ khi nhiều nghệ sĩ tên tuổi không nhận được đề cử như kỳ vọng. Ariana Grande, dù được đánh giá cao nhưng album Brighter Day Ahead không nhận được đề cử nào, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Album được đánh giá cao nhưng lại gây khó hiểu khi không góp mặt trong hạng mục nào của Grammy năm nay.
Album được đánh giá cao nhưng lại gây khó hiểu khi không góp mặt trong hạng mục nào của Grammy năm nay.

Bên cạnh đó, The Weeknd tiếp tục không xuất hiện trong danh sách đề cử, phần nào do vẫn giữ lập trường không gửi sản phẩm dự thi. Những thiếu vắng này khiến bức tranh đề cử năm nay được xem là trầm lắng hơn so với kỳ vọng, dù vẫn phản ánh rõ xu hướng chuyển dịch của làn sóng âm nhạc đương đại.

The Weeknd tiếp tục giữ lập trường tẩy chay Grammy, không gửi tác phẩm tham dự nên không nhận được bất kỳ đề cử nào.
The Weeknd tiếp tục giữ lập trường tẩy chay Grammy, không gửi tác phẩm tham dự nên không nhận được bất kỳ đề cử nào.
image.jpg
Quỳnh Phương
#Grammy 2026 #K-pop #Lady Gaga #Kendrick Lamar #đề cử Grammy #âm nhạc quốc tế #giải thưởng âm nhạc

