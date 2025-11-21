Dây chuyền sản xuất phim khiến khán giả phát ngán

TPO - Dòng phim cổ trang thần tượng tiếp tục hứng chỉ trích vì ngày càng sa vào lối mòn khi nội dung na ná, tạo hình rập khuôn và diễn viên thay phiên kết hợp như chạy dây chuyền.

Phim cổ trang thần tượng nhiều năm qua vẫn là vùng đất màu mỡ giúp không ít gương mặt trẻ bật lên nhanh chóng. Cũng vì sức hút ấy, hàng loạt diễn viên mới và những ngôi sao đang tìm cơ hội nổi tiếng đều dồn sức chen vào thể loại này. Nhưng sự đổ xô quá mức khiến phim cổ trang ngày càng trở nên dễ đoán và thiếu sáng tạo.

Khán giả dễ dàng nhận ra những mô-típ lặp đi lặp lại như vai phản diện chỉ cần kẻ mắt đậm, nhân vật muốn trẻ trung thì để mái bằng, thần tiên mặc áo trắng, còn vai xấu mặc đồ đen, tóc đen biến thành trắng khi “hắc hóa”... Sự rập khuôn khiến dàn nhân vật cứ đụng hàng liên tục, đến mức nhìn thoáng qua đã biết họ thuộc kiểu hình nào.

Nhiều nữ diễn viên gắn mi giả dày cộp nhưng phải nhập vai mạnh mẽ, cảm xúc còn chưa đến thì kiểu trang điểm đã làm người xem chán nản. Những tạo hình này làm nhân vật thiếu cá tính và giảm đáng kể cảm xúc người xem.

Không chỉ tạo hình, cách vận hành thị trường cũng góp phần làm dòng phim trở nên đơn điệu. Nhà đầu tư, nền tảng, diễn viên và fan đều xem việc kết hợp “kịch bản lớn + sao nổi tiếng” là lựa chọn an toàn. Nhiều công ty ồ ạt mua bản quyền truyện mạng, fan soi từng vai xem đâu là đất diễn nhiều để giúp thần tượng lên hạng. Dù luôn khẳng định chưa công bố thì không bàn, phần bình luận tại studio nghệ sĩ vẫn không ngừng ồn ào chuyện tranh giành vai diễn.

Số liệu về lượt xem trung bình các phim cổ trang thần tượng năm nay cho thấy thực tế trái ngược kỳ vọng, nhiều dự án được đánh giá là “bom tấn cổ trang” lại thảm hại về số liệu. Một số phim nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường nước ngoài, song chịu cảnh lạnh nhạt ở nội địa, điển hình là Cẩm nguyệt như ca - phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Nữ tướng tinh của Thiên Sơn Trà Khách.

Một biểu hiện dễ thấy của sự lười sáng tạo là việc sao chép mô-típ từng thành công. Khi phim xuyên không rộ lên, nhân vật chạy qua chạy lại giữa cổ đại và hiện đại. Lúc trào lưu “xuyên sách” nở rộ, hàng loạt nữ chính bỗng tự ý thức, chống lại ý trời. Khi phim nữ chủ trở thành xu hướng, hầu hết nhân vật nữ đều mạnh mẽ, độc lập và dấn thân sự nghiệp theo cùng một kiểu.

﻿﻿ Công thức làm phim cổ trang rập khuôn, nhiều cảnh quay giống hệt nhau trong các bộ phim.

Thậm chí, nhiều phân cảnh kinh điển cũng bị lặp lại. Blogger Trung Quốc chỉ ra điệu múa hồng mai của nhân vật Nhược Hi trong Bộ bộ kinh tâm từng gây sốt, từ đó cảnh nữ chính múa trở thành tiêu chuẩn trong dòng phim này. Chỉ trong ba tháng gần đây, có ít nhất bốn phim xuất hiện phân đoạn tương tự, chỉ khác nhau ở lý do như múa để tiếp cận nam chính, để giải nguy hay để che giấu thân phận như Cẩm nguyệt như ca, Thiên địa kiếm tâm, Dữ tấn trường an, Sơn hà chẩm.

Tạo hình vũ cơ với hoa tai dài, khăn che mặt gắn chuỗi ngọc và phần tay, eo hở theo phong cách dị vực xuất hiện dày đặc, khiến khán giả đặt câu hỏi: “Không lẽ nữ chính chỉ có mỗi cách khoe tài là múa?”.

Ngoài lối kể chuyện và tạo hình, sự lặp lại còn đến từ chính diễn viên. Các bảng đồ thị ghép đôi lan truyền trên mạng cho thấy cùng một nhóm diễn viên thay phiên hợp tác trong nhiều dự án.

Phim mới ra liên tục, người xem vẫn có cảm giác gương mặt cũ lặp lại và làm giảm sự háo hức. Nhiều diễn viên quay xong phim này lại bước vào phim khác với trang phục tương tự đến mức khán giả phải nhìn kỹ mới biết họ đang đóng tác phẩm nào.

Tuy vậy, một bộ phận người xem cho rằng không nên quá khắt khe bởi sáng tạo trong phim như nêm nếm gia vị, vấn đề nằm ở liều lượng và cách kết hợp để tạo nên món ăn đặc sắc.

Điểm mấu chốt theo nhiều khán giả không phải ở mô-típ mà ở năng lực diễn viên và cách kịch bản xử lý. “Những yếu tố đó vốn không có gì sai, quan trọng là diễn viên có gánh được hay không và kịch bản có hợp lý khi đưa chúng vào”, một bình luận nêu.