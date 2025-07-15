"Đào Hoa Ánh Giang Sơn" thất bại, Mạnh Tử Nghĩa sẽ phục thù với phim hiện đại?

Đào Hoa Ánh Giang Sơn từng được khen khi mới lên sóng, được kỳ vọng sẽ giúp Mạnh Tử Nghĩa bứt phá mạnh mẽ hơn nhưng tiếc rằng càng về sau, phim càng kém hấp dẫn và bị khán giả quay lưng. Đào Hoa Ánh Giang Sơn bị cho là nội dung không mới mẻ, mô-típ cưới trước yêu sau đã quá nhiều phim làm rồi cặp đôi chính Mạnh Tử Nghĩa, Lưu Học Nghĩa không có tương tác tốt. Đào Hoa Ánh Giang Sơn bị coi là "bom xịt" đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng Mạnh Tử Nghĩa.

Đào Hoa Ánh Giang Sơn không thành công.

Bù lại, cô đang có tới ba dự án mới đã đóng máy hoặc đang quay, trong đó phim Tam Tuyến Mê Hồi là một thử thách mạo hiểm của Mạnh Tử Nghĩa. Bởi nữ diễn viên vẫn được khen là “mỹ nhân cổ trang thế hệ mới” vì rất hợp đóng dòng phim này, nhưng Tam Tuyến Mê Hồi lại là phim hiện đại. Chưa kể đây là lần đầu tiên Mạnh Tử Nghĩa cắt tóc ngắn đóng phim, nhìn cực mạnh mẽ cá tính, được khen rất giống với hình ảnh nhân vật trong truyện gốc.

Mạnh Tử Nghĩa cá tính trong vai diễn mới.

Tam Tuyến Mê Hồi thuộc thể loại kỳ bí, kể về 3 gia tộc sở hữu những khả năng đặc biệt. Dịch Táp là một cô gái có tính cách lạnh lùng, có năng lực kỳ lạ dưới nước và đang tìm kiếm manh mối phía sau bí mật liên quan đến gia đình. Tuy rất hy vọng Mạnh Tử Nghĩa sẽ bứt phá nhờ Tam Tuyến Mê Hồi nhưng netizen vẫn lo lắng.

Đây là lần đầu cô cắt tóc ngắn trên phim.

Thứ nhất vì phim dài 24 tập, khá ngắn so với nhiều phim truyền hình khác nên khó tạo được hiệu ứng mạnh khi khán giả vừa nghe đến phim thì đã chiếu hết. Thêm nữa, thể loại phá án kỳ ảo vẫn chưa được ưa chuộng rộng rãi ở Trung Quốc, nên vẫn chưa có gì đảm bảo Tam Tuyến Mê Hồi sẽ bùng nổ.