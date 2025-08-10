Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Đạo diễn 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam' xin lỗi sau khi ẩn MV AI

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đạo diễn Trần Thành Trung thay mặt ê-kíp nói "tiếp thu, xin lỗi" vì phân cảnh AI trong MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" chưa hoàn hảo. Trước đó, ê-kíp mong nhận được sự thông cảm, ủng hộ của khán giả ở những phiên bản audio, MV lyric.

Ngày 10/8, đạo diễn Trần Thành Trung xin lỗi sau ồn ào xoay quanh việc sử dụng AI cho MV Kiếp sau vẫn là người VIệt Nam.

"Thay mặt ê-kíp, tôi tiếp thu, gửi lời xin lỗi vì các phân cảnh AI trong Kiếp sau vẫn là người Việt Nam chưa hoàn hảo, mang đến trải nghiệm không tốt cho khán giả. Chúng tôi cũng ghi nhận đóng góp của khán giả. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn nghệ sĩ, đối tác hết mình cùng dự án", đạo diễn Trần Thành Trung nói.

Cùng ngày, đạo diễn cho biết đang tiếp tục thực hiện chuỗi dự án Vietnam Love thông qua việc trồng 8.000 cây xanh tại Hà Nội. Chương trình triển khai từ tháng 8/2025-4/2026.

Kiếp sau vẫn là người Việt Nam là sản phẩm đầu tiên thuộc dự án cộng đồng Vietnam Love, phát hành tối 7/8. Ca khúc do NSND Thu Huyền, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P và Lâm Bảo Ngọc thể hiện.

z6885725927357-cc3f2.jpg
z6885723890964-18e66.jpg
528726900-3423585191114962-68395.jpg
Hình ảnh trong MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Ca khúc được nhận xét ca từ, giai điệu hào hùng và tình cảm, kết hợp giữa chất truyền thống và sự sáng tạo của AI.

Tuy nhiên, khán giả soi ra một số chi tiết lịch sử dựng lại chưa chính xác như Đờ Cát tại Điện Biên Phủ được AI thực hiện không giống thực tế, họa tiết trống đồng bị AI làm méo mó, anh hùng Trần Quốc Toản bóp nát quả cam ở đồng bằng, nhưng bối cảnh AI tạo là đồi núi...

Ê-kíp phản hồi MV thực hiện theo phong cách gợi tả, lấy cảm hứng từ một số sự kiện, văn hóa truyền thống Việt Nam để tạo nên MV lãng mạn, mới mẻ, thể hiện được lòng tự hào, tình yêu với đất nước.

"Một số khung hình được lãng mạn hóa khi MV thành phẩm. Điều này chưa phù hợp với một sản phẩm âm nhạc truyền tải phần nào góc nhìn về lịch sử Việt Nam. Khi lựa chọn kết hợp AI với phương pháp quay hình truyền thống, chúng tôi ý thức rõ đây là giai đoạn AI mang tính thể nghiệm, đồng nghĩa với việc phải đối mặt không ít khó khăn, thử thách và những hạn chế nhất định. Chúng tôi mong mọi người tiếp tục ủng hộ ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam với những phiên bản MV lyric, audio… để lan toả thêm tinh thần yêu Việt Nam, lòng tự hào dân tộc", đại diện ê-kíp sản xuất cho biết.

Để thể hiện tinh thần cầu thị, ê-kíp quyết định ẩn MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam phiên bản AI ngay sau khi nhận phản hồi từ khán giả.

Trạch Dương
#đạo diễn Trần Thành Trung xin lỗi #MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam #AI trong sản xuất âm nhạc #phản hồi của khán giả về MV #dự án cộng đồng Vietnam Love #trình diễn ca khúc truyền thống Việt Nam #sử dụng AI trong nghệ thuật #lỗi kỹ thuật AI trong MV #bảo vệ giá trị văn hóa Việt Nam #cải thiện chất lượng MV AI

Xem thêm

Cùng chuyên mục