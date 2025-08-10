Đạo diễn 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam' xin lỗi sau khi ẩn MV AI

TPO - Đạo diễn Trần Thành Trung thay mặt ê-kíp nói "tiếp thu, xin lỗi" vì phân cảnh AI trong MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" chưa hoàn hảo. Trước đó, ê-kíp mong nhận được sự thông cảm, ủng hộ của khán giả ở những phiên bản audio, MV lyric.

Ngày 10/8, đạo diễn Trần Thành Trung xin lỗi sau ồn ào xoay quanh việc sử dụng AI cho MV Kiếp sau vẫn là người VIệt Nam.

"Thay mặt ê-kíp, tôi tiếp thu, gửi lời xin lỗi vì các phân cảnh AI trong Kiếp sau vẫn là người Việt Nam chưa hoàn hảo, mang đến trải nghiệm không tốt cho khán giả. Chúng tôi cũng ghi nhận đóng góp của khán giả. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn nghệ sĩ, đối tác hết mình cùng dự án", đạo diễn Trần Thành Trung nói.



Cùng ngày, đạo diễn cho biết đang tiếp tục thực hiện chuỗi dự án Vietnam Love thông qua việc trồng 8.000 cây xanh tại Hà Nội. Chương trình triển khai từ tháng 8/2025-4/2026.

Kiếp sau vẫn là người Việt Nam là sản phẩm đầu tiên thuộc dự án cộng đồng Vietnam Love, phát hành tối 7/8. Ca khúc do NSND Thu Huyền, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P và Lâm Bảo Ngọc thể hiện.

Hình ảnh trong MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Ca khúc được nhận xét ca từ, giai điệu hào hùng và tình cảm, kết hợp giữa chất truyền thống và sự sáng tạo của AI.

Tuy nhiên, khán giả soi ra một số chi tiết lịch sử dựng lại chưa chính xác như Đờ Cát tại Điện Biên Phủ được AI thực hiện không giống thực tế, họa tiết trống đồng bị AI làm méo mó, anh hùng Trần Quốc Toản bóp nát quả cam ở đồng bằng, nhưng bối cảnh AI tạo là đồi núi...

Ê-kíp phản hồi MV thực hiện theo phong cách gợi tả, lấy cảm hứng từ một số sự kiện, văn hóa truyền thống Việt Nam để tạo nên MV lãng mạn, mới mẻ, thể hiện được lòng tự hào, tình yêu với đất nước.

"Một số khung hình được lãng mạn hóa khi MV thành phẩm. Điều này chưa phù hợp với một sản phẩm âm nhạc truyền tải phần nào góc nhìn về lịch sử Việt Nam. Khi lựa chọn kết hợp AI với phương pháp quay hình truyền thống, chúng tôi ý thức rõ đây là giai đoạn AI mang tính thể nghiệm, đồng nghĩa với việc phải đối mặt không ít khó khăn, thử thách và những hạn chế nhất định. Chúng tôi mong mọi người tiếp tục ủng hộ ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam với những phiên bản MV lyric, audio… để lan toả thêm tinh thần yêu Việt Nam, lòng tự hào dân tộc", đại diện ê-kíp sản xuất cho biết.

Để thể hiện tinh thần cầu thị, ê-kíp quyết định ẩn MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam phiên bản AI ngay sau khi nhận phản hồi từ khán giả.