Danh tính "thầy giáo Thể dục" đang trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu

Duy Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cái tên Travis Kelce đang trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội toàn cầu sau thông tin anh chính thức đính hôn với siêu sao âm nhạc Taylor Swift. Tuy nhiên, trước khi trở thành "thầy giáo Thể dục", Travis Kelce đã là một ngôi sao sáng và có tầm ảnh hưởng lớn trong làng thể thao Mỹ.

Ngày 26/8 (theo giờ Mỹ), truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức đính hôn. Nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt trên Instagram cùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh với dòng chú thích hài hước: "Giáo viên Tiếng Anh của bạn và giáo viên Thể Dục của bạn sắp cưới nhau".

Sinh năm 1989 tại Ohio, Travis Kelce bắt đầu sự nghiệp bóng bầu dục từ khi còn là sinh viên. Anh được biết đến với lối chơi mạnh mẽ, đầy kĩ năng và luôn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của mình. Sau khi tốt nghiệp, Travis gia nhập đội Kansas City Chiefs và nhanh chóng trở thành một trụ cột không thể thiếu của đội. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên của anh không hề suôn sẻ khi anh phải ngồi ngoài gần như toàn bộ mùa giải vì chấn thương đầu gối.

Travis gia nhập đội Kansas City Chiefs và trở thành một trụ cột không thể thiếu của đội.
Thế nhưng, chấn thương không thể cản bước Kelce. Anh trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết và với sự kết hợp ăn ý cùng tiền vệ Patrick Mahomes, nam cầu thủ đã vươn mình trở thành một trong những tight end vĩ đại nhất lịch sử NFL.

Với hơn 10 năm cống hiến, Travis Kelce đã giúp đội nhà giành được nhiều chiến thắng, đặc biệt là hai chức vô địch Super Bowl danh giá. Anh không chỉ là một cầu thủ tài năng, mà còn là một thủ lĩnh với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Điều này đã giúp anh có được một vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ và các đồng đội.

Travis Kelce đã giúp đội nhà giành được nhiều chiến thắng danh giá.
Những cống hiến của Travis Kelce không chỉ được công nhận bằng những chức vô địch, mà còn bằng nhiều giải thưởng cá nhân khác. Anh là một trong số ít những cầu thủ được vinh danh trong đội hình All-Pro của NFL, một danh hiệu dành cho những cầu thủ xuất sắc nhất trong năm.

Anh là một trong số ít những cầu thủ được vinh danh trong đội hình All-Pro của NFL.
Mối quan hệ với Taylor Swift không chỉ mang lại hạnh phúc cá nhân cho Travis Kelce mà còn đưa anh đến gần hơn với một lượng lớn khán giả toàn cầu. Từ một ngôi sao thể thao, anh trở thành cái tên được nhắc đến trên khắp các diễn đàn âm nhạc, các chương trình giải trí và thậm chí là các bản tin thời sự. Tầm ảnh hưởng của anh vượt ra khỏi sân cỏ, đưa tên tuổi của anh và đội Kansas City Chiefs trở nên nổi tiếng trên toàn cầu.

Anh trở thành cái tên được nhắc đến trên khắp các diễn đàn âm nhạc.
Sự nghiệp của Travis Kelce là một minh chứng cho sự nỗ lực và tài năng, làm nên một huyền thoại thực sự trong làng bóng bầu dục. Với chuyện tình đẹp cùng Taylor Swift, anh đã trở thành một biểu tượng, chứng minh rằng sự tài năng và sự may mắn có thể cùng tồn tại để tạo nên một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực.

Sự nghiệp của Travis Kelce là một minh chứng cho sự nỗ lực và tài năng.
Duy Minh
#Travis Kelce #NFL #Kansas City Chiefs #Taylor Swift #bóng bầu dục

