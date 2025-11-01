Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn dựng kịch bản tố ngược để ép chủ nợ xoá nợ 21,5 tỷ đồng ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
TPO - Vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhưng không có khả năng trả, Lù Thị Quyên Di cùng đồng bọn dàn cảnh tố ngược chủ nợ cho vay lãi nặng, buộc nạn nhân viết giấy xoá nợ 21,5 tỷ đồng.

Ngày 1/11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này đã điều tra, bắt giữ và xử lý ba đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ba người này đã dàn cảnh, uy hiếp để cưỡng đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân cùng địa phương.

Các đối tượng gồm Lù Thị Quyên Di (41 tuổi), Trần Thị Huyền Trang (35 tuổi, cùng trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Đặng Đình Mạnh (44 tuổi, trú tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi).

tienphong-1-5080.jpg
Ba đối tượng tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, Di nhiều lần vay tiền của bà V. (48 tuổi, trú cùng xã) để đáo hạn ngân hàng, tổng nợ lên đến 21,5 tỷ đồng. Khi không có khả năng chi trả, Di nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này nên đã rủ Trang và Mạnh cùng tham gia dàn cảnh.

Trong hai ngày 13 và 14/9, nhóm này bàn bạc, thống nhất dùng lời nói và hành vi đe dọa vợ chồng bà V. Cụ thể, nhóm này dựng chuyện đang làm đơn tố cáo bà V. cho vay lãi nặng để gây áp lực, đồng thời buộc bà V. phải viết giấy xóa nợ toàn bộ số tiền 21,5 tỷ đồng.

Lo sợ bị xử lý, bà V. đã đến nhà Di viết giấy xóa nợ như yêu cầu. Sau đó, nạn nhân đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

tienphong-351.jpg
Ba đối tượng dàn cảnh uy hiếp buộc chủ nợ viết giấy xoá nợ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Di thừa nhận do nợ nần, túng quẫn nên bàn bạc cùng các đối tượng dàn cảnh nhằm thoát khoản nợ lớn.

Cơ quan công an đang điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

