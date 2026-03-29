Khoa học

Google News

Đàn cá heo trắng xuất hiện sát đảo Cái Chiên

Hoàng Dương
TPO - Một đàn cá heo trắng cỡ lớn bất ngờ xuất hiện và bơi lượn sát mặt biển khu vực đảo Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh, thu hút sự chú ý của nhiều người sau khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này được chia sẻ trên mạng xã hội.

Video đàn cá heo trắng xuất hiện gần đảo Cái Chiên được người dân ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 27/3, một nhóm ngư dân trong lúc đi câu cá trên vùng biển gần đảo Cái Chiên đã bất ngờ bắt gặp khoảng 6 con cá heo trắng xuất hiện ngay sát thuyền. Toàn bộ khoảnh khắc hiếm gặp được anh Đường Huy, sinh năm 1999, trú xã Cái Chiên, ghi lại.

Trong clip, đàn cá heo bơi thong thả, liên tục ngoi lên mặt nước, để lộ phần vây lưng và thân màu trắng, một số con ánh hồng khá rõ. Theo anh Huy, đàn cá xuất hiện trong khoảng thời gian khá dài rồi mới rời đi.

“Đàn cá heo bơi lội rất gần thuyền chúng tôi, nhấp nhô trên mặt nước khá lâu trước khi rời đi”, anh Huy cho biết.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội ngày 28/3, đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi đây là hình ảnh không dễ bắt gặp trên vùng biển ven bờ.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Cái Chiên, cho biết những năm gần đây, khu vực đảo này vẫn ghi nhận cá heo xuất hiện gần bờ biển. Chính quyền địa phương cùng người dân luôn duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường biển như dọn rác bãi biển, tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”, thu gom rác trên mặt biển để giữ gìn cảnh quan và hệ sinh thái.

Sự xuất hiện của đàn cá heo được nhiều người xem là tín hiệu tích cực cho môi trường biển tại địa phương.

Cá heo trắng là cách gọi chung cho một số loài cá heo có màu da sáng, không phải một loài duy nhất. Tiêu biểu có Sousa chinensis (cá heo lưng gù) và Delphinapterus leucas (cá voi trắng Beluga – thường bị gọi nhầm là cá heo). Chúng có đặc điểm thân tròn, trán gồ, sống theo đàn, thông minh và giao tiếp bằng âm thanh. Màu trắng hoặc hồng nhạt chủ yếu do thiếu sắc tố melanin, đồng thời là một dạng thích nghi môi trường: giúp ngụy trang ở vùng nước đục ven bờ hoặc hòa lẫn với băng tuyết ở vùng lạnh; riêng một số loài có màu hồng do hệ mạch máu dưới da dày hỗ trợ điều hòa nhiệt. Cá heo trắng thường xuất hiện ở vùng biển nông, cửa sông – nơi giàu thức ăn. Việc chúng bơi gần bờ có thể là tín hiệu tích cực cho thấy hệ sinh thái còn tương đối lành mạnh.

Hoàng Dương
#cá heo trắng #đảo Cái Chiên #biển Quảng Ninh #đàn cá #cảnh tượng hiếm

