Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

"Đại Hồng Thủy": Phim sinh tồn mới của Kim Da Mi và Park Hae Soo

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bộ phim thảm họa mới của Netflix, "Đại Hồng Thủy," do Kim Da Mi và Park Hae Soo đóng chính vừa tung đoạn giới thiệu đầu tiên, hé lộ một câu chuyện kịch tính về cuộc chiến sinh tồn giữa ngày tận thế.

Ngày 15/9 vừa qua, Netflix đã tung teaser đầu tiên cho bộ phim thảm họa khoa học viễn tưởng tên The Great Flood (tựa Việt: Đại Hồng Thủy). Tác phẩm lấy bối cảnh Trái Đất trong ngày cuối cùng, khi một trận lũ kỷ lục nhấn chìm thế giới, buộc những người sống sót phải tìm cách thoát thân.

Những hình ảnh mở đầu của teaser mang đến một buổi sáng bình yên như bao ngày, khi cô nghiên cứu viên trí tuệ nhân tạo An Na (Kim Da Mi) được con trai Ja In đánh thức. Tuy nhiên, sự thanh bình nhanh chóng bị phá vỡ bởi thảm họa, khi mưa không ngừng và nước lũ dâng cao nhanh chóng, buộc cô bước vào cuộc trốn chạy trong tuyệt vọng.

33131f201e40941ecd51.jpg
mv5bodywzte1nzetotkxzi00mzzklwjiogetndixzmqwzwezzwq0xkeyxkfqcgc-v1.jpg

Đoạn giới thiệu lên đến cao trào khi An Na phải đưa ra một quyết định gần như bất khả thi trên sân thượng của tòa nhà đang chìm dần. Lúc này, Hee Jo (Park Hae Soo), thành viên của một đội an ninh lại xuất hiện với mục đích bí ẩn. Teaser cũng hé lộ nhiều chi tiết khác như một tên lửa đang chuẩn bị phóng vào không gian hay những mảnh vụn vàng không rõ nguồn gốc, ngụ ý có lẽ còn một âm mưu nào đó lớn hơn phía sau thảm họa tưởng chừng tự nhiên.

mv5byjy1mdewyjutmdi4ns00yti5lwexmtgtzgq2mgu4ytk4zmmxxkeyxkfqcgc-v1.jpg

Kim Da Mi (sinh năm 1995) được biết đến với biệt danh "tân binh quái vật" nhờ khả năng diễn xuất đột phá ngay từ những vai diễn đầu tiên. Cô trở nên nổi tiếng toàn cầu qua các màn thể hiện ấn tượng như cô gái siêu năng lực Koo Ja Yoon trong phim điện ảnh The Witch: Part 1. The Subversion và "điên nữ" cá tính Jo Yi-seo trong phim truyền hình Itaewon Class.

phim.jpg
The Great Flood là màn kết hợp của hai ngôi sao Kim Da Mi và Park Hae Soo. Ảnh: @NetflixKR

Trong khi đó, Park Hae Soo là một diễn viên kỳ cựu đã gây dựng tên tuổi vững chắc trên sân khấu kịch trước khi nổi tiếng toàn cầu. Anh được công chúng quốc tế biết đến rộng rãi nhất qua vai Cho Sang Woo trong series đình đám Squid Game. Trước đó, Hae Soo từng ghi dấu với vai chính trong phim truyền hình Prison Playbook. Với khả năng diễn xuất nội tâm sâu sắc, Park Hae-soo luôn thành công trong việc khắc họa những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

mv5bztvlytjhnwqtzddhms00mjrhlwi3ywetmdrkn2fhntc3mwzlxkeyxkfqcgc-v1-fmjpg-ux1000.jpg

The Great Flood được đạo diễn bởi Kim Byung Woo, người từng gây ấn tượng với The Terror Live (2013). Phim dự kiến ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim Busan (BIFF) trước khi phát trực tuyến trên nền tảng Netflix từ ngày 19/12/2025.

0a3685f69861133f4a70.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Netflix #The Great Flood #Đại Hồng Thủy #phim thảm họa #Kim Da Mi #Park Hae Soo #Squid Game #Kim Byung Woo

Xem thêm

Cùng chuyên mục