Đại học RMIT Việt Nam công bố chương trình Học bổng kỷ lục trị giá hơn 200 tỉ đồng

Đại học RMIT Việt Nam vừa công bố khởi động chương trình Học bổng 2026, dự kiến trao 174 suất học bổng dành cho nghiên cứu cũng như cho các chương trình đại học và sau đại học với tổng giá trị hơn 200 tỉ đồng. Chương trình tiếp tục thể hiện cam kết của RMIT Việt Nam trong việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, những bạn trẻ cho thấy tiềm năng vượt trội trở thành lãnh đạo tương lai.

Hạn cuối nộp hồ sơ ứng tuyển cho hầu hết hạng mục dành cho sinh viên đại học là ngày 3/7/2026, trừ Học bổng Foundation Studies (Dự bị đại học), Học bổng cho sinh viên quốc tế, Học bổng sau đại học và Tiến sĩ sẽ theo lộ trình riêng.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, vui mừng chia sẻ số học bổng kỷ lục mà trường sẽ trao trong năm 2026, bao gồm cả học bổng dành cho nghiên cứu, với số tiền kỷ lục tăng gấp ba lần quỹ học bổng trường trao hằng năm.

Ông nhấn mạnh đến đóng góp đáng kể mà sinh viên nhận học bổng đã kiến tạo được trong những năm qua: “Là phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài duy nhất tại Việt Nam hiện nay và đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giáo dục, chương trình Học bổng của chúng tôi đã hỗ trợ đào tạo ra đội ngũ nhân sự chất lượng cao cũng như lãnh đạo tương lai cho đất nước”.

Ông lưu ý rằng cộng đồng cựu sinh viên RMIT tại Việt Nam hiện đã lên tới 25.500 người với sự hiện diện trong nhiều ngành nghề trọng yếu như báo chí và truyền thông, CNTT, viễn thông, dịch vụ tư vấn, dịch vụ tài chính và bảo hiểm, hàng tiêu dùng, bán lẻ và dịch vụ thực phẩm, du lịch, giải trí và khách sạn, giao thông vận tải, hạ tầng và logistics. Nhiều người trong số đó hiện đang giữ các vị trí quản lý cấp cao ở những doanh nghiệp lớn.

Với 174 học bổng sẽ trao trong năm 2026, Đại học RMIT Việt Nam tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ và phát triển tài năng mới cũng như các lãnh đạo tương lai cho đất nước. (Hình: RMIT)

Điểm nổi bật trong chương trình học bổng dành cho sinh viên mới là Học bổng toàn phần. Quy trình tuyển chọn bao gồm đánh giá thành tích học tập, các hoạt động cộng đồng và tiềm năng lãnh đạo. Ứng viên học bổng cần nộp video và thư tự giới thiệu bản thân, thư giới thiệu từ giáo viên/lãnh đạo/đồng nghiệp, cùng hồ sơ năng lực bản điện tử nêu bật các hoạt động ngoại khóa mà các bạn từng tham gia cũng như thành tích các bạn đã đạt được. Ứng viên phải trải qua ba vòng xét tuyển gồm sàng lọc hồ sơ, sơ tuyển và phỏng vấn bằng tiếng Anh. Học bổng sẽ hỗ trợ 100% học phí chương trình đại học.

Một hạng mục nổi bật khác dành cho sinh viên mới là Học bổng Chắp cánh ước mơ. Đây là hạng mục học bổng toàn phần dành cho sinh viên khuyết tật và/hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài hai hạng mục học bổng hỗ trợ 100% học phí nêu trên, trường còn trao các học bổng khác, hỗ trợ từ 25% đến 50% học phí, phân bổ trong 15 hạng mục, gồm học bổng dành cho các ngành cụ thể, thành tích học tập, học bổng dành cho sinh viên quốc tế và học viên cao học.

Kể từ khi thành lập vào năm 2000, RMIT Việt Nam đã trao hơn 1.900 học bổng, với khoản đầu tư hơn 613 tỉ đồng vào phát triển nhân tài và lãnh đạo tương lai cho đất nước.

Tìm hiểu thêm về cơ hội học bổng cho sinh viên đại học tại Hội thảo thông tin: Khám phá học bổng 2026 và lộ trình vào RMIT vào ngày 25/01/2026: https://www.rmit.edu.vn/vi/su-kien/hoi-thao-thong-tin/kham-pha-hoc-bong-va-lo-trinh-vao-rmit