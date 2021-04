Đà Nẵng chi 15.000 tỷ đồng xây dựng thành phố môi trường

TPO - Gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh tấm vé máy bay hạng thương gia của một người đàn ông đi từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) về sân bay Vinh (Nghệ An) cùng câu chuyện về 2 người con gái song sinh của người đàn ông này gặp nạn khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

TPO - Ngày 19/4, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố 10 đối tượng trong 2 đường dây tổ chức cho người Trung Quốc và Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia.