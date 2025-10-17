Cuộc thi thiết kế thúc đẩy hòa nhập cho người khuyết tật tại nơi làm việc (ADC) đã tìm ra những người thắng cuộc

SVO - Cuộc thi thiết kế thúc đẩy hòa nhập cho người khuyết tật tại nơi làm việc Accessibility Design Competition (ADC) đã khép lại với phần trình bày sinh động các ý tưởng sáng tạo xuất phát từ sự thấu cảm của sinh viên toàn quốc, mang lại những giải pháp táo bạo cho các thách thức thực tế về khả năng tiếp cận.

Cuộc thi thiết kế ADC lần thứ năm do phòng Hướng nghiệp, Cựu sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức nhận được 54 bài dự thi từ 162 sinh viên đại diện cho 21 trường đại học. Trong đó, 12 đội lọt vào vòng chung kết với ý tưởng thiết kế giải quyết các vấn đề từ rào cản giao tiếp với nhân viên có sự đa dạng về thần kinh cho đến thách thức về di chuyển và an toàn với người khuyết tật.

Nền tảng cho đổi mới và hòa nhập

Trong bài phát biểu khai mạc chung kết cuộc thi, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam Giáo sư Scott Thompson-Whiteside bày tỏ sự vui mừng khi diện kiến nhiều bộ óc sáng tạo, những nhà tài trợ hào phóng và người tiên phong kiến tạo thay đổi tại sự kiện.

Giáo sư Thompson-Whiteside chia sẻ: “Chúng ta đang cùng nhau bước trên hành trình đổi mới sáng tạo, thấu cảm và bao hàm. Chúng ta không đơn thuần thiết kế cho ‘sự khuyết tật’. Chúng ta thiết kế cho tiềm năng của con người”.

(Trái sang phải) Giáo sư Scott Thompson-Whiteside (Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam), bà Sarah Hooper (Tổng lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh) và bà Manuela Spiga (Giám đốc phụ trách Hướng nghiệp, Cựu sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, RMIT Việt Nam) (Hình: RMIT)

Trong số khách mời danh dự có bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của bà thể hiện rõ nét cam kết chung giữa Australia và Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng và quyền lợi cho người khuyết tật.

“Hôm nay, chúng ta cùng tôn vinh sự sáng tạo, nhiệt huyết và lòng nhân ái của các bạn sinh viên đến từ khắp mọi miền đất nước và gắn kết với nhau do chung một tầm nhìn: xây dựng nên một thế giới dễ tiếp cận, bao trùm và công bằng hơn cho tất cả mọi người. Australia tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu này”, bà Hooper chia sẻ.

“Trên phạm vi toàn cầu, Australia từ lâu đã là quốc gia tiên phong trong việc thúc đẩy sự công bằng và quyền cho người khuyết tật, cả trong nước lẫn quốc tế. Năm nay, chúng tôi tự hào ra mắt Chiến lược Quốc tế mới của Australia về quyền và công bằng cho người khuyết tật, một khung chính sách mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự chuyển đổi cách tiếp cận từ bao hàm sang công bằng và quyền lợi. Những sự kiện như cuộc thi hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng khi kết hợp đổi mới sáng tạo với thấu cảm, sức mạnh tạo ra sẽ vô cùng to lớn”.

Cuộc thi thiết kế ADC diễn ra thành công nhờ đội ngũ cố vấn và giám khảo đã hỗ trợ và thử thách các đội sinh viên trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. (Hình: RMIT)

Tác động của cuộc thi được nâng tầm nhờ sự tham gia của 34 cố vấn chuyên môn trong lĩnh vực tiếp cận và cố vấn doanh nghiệp, cùng 23 giám khảo, đến từ 44 tổ chức. Họ đã hướng dẫn và thử thách các đội sinh viên xuyên suốt hành trình dự thi.

Những ý tưởng mang ý nghĩa nhân văn và sứ mệnh

Đội dành chiến thắng cuộc thi ADC năm nay là AllStep gồm hai sinh viên Nguyễn Thị Thanh Mai và Nguyễn Minh Đức đến từ Đại học Fulbright Việt Nam. Từ câu chuyện của cậu em trai mắc chứng bại não (CP) của Mai, một tình trạng thần kinh ảnh hưởng đến khả năng vận động và phối hợp cơ bắp, nhóm đã phát triển một dụng cụ hỗ trợ tập đi thông minh dành riêng cho người mắc CP. Giải pháp của đội là tích hợp hệ thống phanh thông minh và công nghệ thị giác máy tính nhằm nâng cao độ an toàn, khả năng tự chủ và thích nghi cho người sử dụng.

Đội quán quân AllStep (Hình: RMIT)

“Chúng tôi bắt đầu hành trình này không chỉ với mong muốn tạo ra một sản phẩm, mà điều quan trọng hơn cả là để xây dựng một cộng đồng và để có thể kết nối và thấu hiểu họ”, Mai chia sẻ.

Với Đức, khoảnh khắc nhóm được xướng tên là đội thắng cuộc khiến bạn vỡ òa cảm xúc.

“Đó là thời khắc đáng trân quý và suy ngẫm. Dự án này như đứa con tinh thần được tôi nuôi lớn với mục đích rõ ràng và bằng cả tấm lòng”, Đức nói. “Cuộc thi ADC 2025 cho chúng tôi cơ hội để biến sự thấu cảm thành hành động”.

AllStep dự định tiếp tục phát triển mẫu thử để đưa ra thị trường, với trọng tâm hàng đầu là gắn kết cộng đồng và tạo tác động thực tiễn.

Đội giải Nhì Powerpuff Girls (Hình: RMIT)

Giải Nhì được trao cho đội Powerpuff Girls, liên quân giữa sinh viên Đại học RMIT Việt Nam và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, phát triển giải pháp giao tiếp bao hàm cho nơi làm việc.

Hai đội giải Ba: InSight và 7 Rings (Hình: RMIT)

Giải Ba gồm hai đội đồng giải 7 Rings và InSight. 7 Rings, từ Đại học FPT Cần Thơ, đã tạo một nền tảng web dùng AI để dịch ngôn ngữ ký hiệu ra ngôn ngữ thường và ngược lại theo thời gian thực nhằm giúp nhân viên khiếm thính và thính lực kém có thể giao tiếp hiệu quả hơn.

Còn InSight, gồm sinh viên từ Đại học RMIT Việt Nam và Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đã thiết kế một ứng dụng vận hành bằng AI giúp nâng cao khả năng nhận biết xã hội cho nhân viên khiếm thị. Ứng dụng cho phép tương tác theo thời gian thực và nhận diện tín hiệu cảm xúc, giúp người dùng hòa nhập tốt hơn trong môi trường công sở.

Cuộc thi khép lại trong bầu không khí đầy nhiệt huyết, nơi cảm giác về sứ mệnh chung và tiềm năng phía trước vẫn tiếp tục lan tỏa. Các ý tưởng được trình bày xuyên suốt cuộc thi, từ những bản mẫu phần cứng đến những công cụ ứng dụng AI, đều lần nữa khẳng định sứ mệnh của ADC: kiến tạo nên một thế giới hòa nhập toàn diện.