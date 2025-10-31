Cuộc thi 'độc - lạ' dành cho sinh viên kĩ thuật

Cuộc thi Khuôn mẫu Việt Nam lần thứ 2, năm 2025 là sân chơi kĩ thuật - sáng tạo mang tính học thuật và thực tiễn cao, dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng kĩ thuật trên toàn quốc.

Mục tiêu của cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê và bản lĩnh sáng tạo của thế hệ kĩ sư trẻ Việt Nam; gắn kết nhà trường - doanh nghiệp - chuyên gia, tạo môi trường học tập thực hành chuẩn công nghiệp; góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kĩ thuật chất lượng cao cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam; thúc đẩy quá trình nội địa hóa, đổi mới công nghệ và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khuôn mẫu.

Năm nay, cuộc thi được nâng tầm quy mô và chiều sâu chuyên môn so với mùa đầu tiên. Nếu năm 2024 sinh viên chỉ tham gia phần thiết kế khuôn mẫu 3D, năm 2025, các đội sẽ trực tiếp gia công - chế tạo khuôn và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Đây là một thử thách thực tế, giúp sinh viên không chỉ thể hiện tư duy kĩ thuật mà còn rèn luyện kĩ năng thực hành, quản lí quy trình và giải quyết vấn đề trong sản xuất.

Thí sinh tham gia cuộc thi. Ảnh: HUST

Năm nay, cuộc thi do Trường Cơ khí (Đại học Bách khoa Hà Nội) đồng hành tổ chức cùng Câu lạc bộ Khuôn mẫu Việt - Nhật (JVMC) và Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI).

Cuộc thi quy tụ 10 đội thi đến từ 7 trường đại học và cao đẳng kĩ thuật hàng đầu Việt Nam, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội,Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Các đội sẽ tranh tài trong các hạng mục: thiết kế khuôn ép nhựa, khuôn dập kim loại, khuôn đúc áp lực, lập trình gia công CNC, kiểm tra và đánh giá sản phẩm hoàn thiện.

Được biết, từ năm 2013, CLB Khuôn mẫu Việt - Nhật (JVMC) đã là cầu nối quan trọng giữa các doanh nghiệp, trường học và tổ chức kĩ thuật hai nước. Thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo và giao lưu kĩ thuật, JVMC đã góp phần phổ biến công nghệ khuôn mẫu tiên tiến của Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực sản xuất, hướng tới mục tiêu “Sản xuất tại Việt Nam - Chất lượng Nhật Bản”.

Ông Shuya Maniwa, Chủ tịch Câu lạc bộ Khuôn mẫu Việt - Nhật tin rằng, tương lai của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nằm trong tay những kĩ sư trẻ hôm nay. Cuộc thi không chỉ là nơi thử thách kĩ năng mà còn là hành trình học hỏi, trải nghiệm và nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo - yếu tố then chốt để Việt Nam vươn lên trở thành trung tâm chế tạo mới của khu vực.