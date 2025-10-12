Chung kết Trường Teen 2025: Gen Z bản lĩnh, dám phản biện và đối thoại

Không chỉ là một cuộc thi tranh biện, Trường Teen 2025 khép lại mùa thứ 8 bằng trận chung kết “nảy lửa”, nơi hai đội thi đến từ THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) và THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã khiến khán giả phải thán phục trước từng luận điểm, từng phản biện và từng câu hỏi chất vấn sắc sảo.

Kiến nghị của trận đấu năm nay – “Các cuộc thi mang tính cạnh tranh dành cho học sinh cần được chấm dứt” – chạm đến một trong những vấn đề nóng nhất của giáo dục hiện đại: áp lực thành tích và ý nghĩa thật sự của việc học.

Cả hai đội đã bước vào vòng tranh biện không chỉ với kiến thức, mà còn với thái độ rõ ràng: học sinh có quyền được đối thoại, được phản biện và được nói tiếng nói của thế hệ mình.

Thí sinh Ngọc Minh từ phe ủng hộ kiến nghị (THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM) mở màn bằng một bài trình bày đầy cảm xúc: “Giáo dục không nên là đường đua mà mỗi thất bại đều khiến học sinh thấy mình kém cỏi.” Những lập luận về “cạnh tranh cực đoan gây tổn hại sức khỏe tinh thần, bất bình đẳng trong cơ hội học tập, và động lực ngắn hạn do áp lực thi cử”, đi ngược với tinh thần của chương trình Giáo dục phổ thông mới và mục tiêu phát triển năng lực cho học sinh đã được đội ủng hộ triển khai mạch lạc. Phần dẫn chứng về Nghị quyết 71 của chính phủ về đột phát giáo dục và đào tạo của đội khiến cho Ban giám khảo ngay lập tức thả “nút like” đồng tình.

Hai đội thi đến từ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM)

Ở chiều ngược lại, đội phản đối kiến nghị đến từ THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) chọn cách phản biện sắc bén và có chiều sâu : “Cạnh tranh không phải để loại trừ, mà để soi sáng năng lực thật sự của mỗi người.” Đội triển khai lập trường khẳng định “các cuộc thi là môi trường rèn luyện kỹ năng quản lý áp lực, kỹ năng hợp tác trong đội nhóm và động lực để học sinh vươn lên vượt qua chính mình”. Những ví dụ từ chính Trường Teen, từ các cuộc thi học sinh giỏi hay học bổng quốc tế giúp lập luận của đội thêm thuyết phục và gần gũi.

Chủ đề của trận chung kết năm nay là “Các cuộc thi mang tính cạnh tranh dành cho học sinh cần được chấm dứt”

Căng thẳng đến phút cuối

Càng về cuối trận, hai đội chơi càng hay bằng những câu hỏi chất vấn sắc bén. Đội ủng hộ buộc đối phương phải đối diện câu hỏi: “Nếu không còn cuộc thi nào, học sinh có mất đi động lực học?”, trong khi đội phản đối lại phản công bằng: “Nếu chỉ học vì giải thưởng, chúng ta đang nuôi dưỡng ai?”

Video: màn tranh biện hấp dẫn tại trận chung kết Trường Teen 2025

Kết quả, THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) giành chiến thắng chung cuộc – nhưng điều đáng nhớ nhất không nằm ở tấm cúp, mà là bản lĩnh của thế hệ Gen Z: tự tin, biết phản biện, biết lắng nghe và dám nói về giáo dục bằng chính trải nghiệm của mình.

Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng cho đội giành ngôi vị Quán quân Trường Teen 2025 - nhóm học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai.

Trường Teen là một cuộc thi tranh biện dành cho học sinh THPT do VTV7 – Đài Truyền hình Việt Nam và Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) sản xuất. Năm 2025, Trường Teen tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một sân chơi giáo dục sáng tạo, nơi học sinh được “học để hiểu” thay vì “học để thuộc”. Mùa giải năm nay đánh dấu bước phát triển với hệ thống đề tranh biện sâu sắc, phần tương tác trực tiếp với khán giả và học bổng 75% (trị giá 750 triệu đồng) cho mỗi thành viên từ Đại học Anh quốc BUV dành cho đội Quán quân – minh chứng cho cam kết nuôi dưỡng thế hệ trẻ bản lĩnh, tự tin với tinh thần học hỏi và kiên trì tiến về phía trước.