Cùng Chillies, Maydays, Thịnh Suy "lên kèo" thức xuyên đêm xem World Cup 2026

HHTO - World Cup luôn là dịp để những "kèo" thức đêm xem bóng đá rộn ràng khắp nơi. Bên cạnh quán cà phê hay những màn hình quen thuộc, mùa giải năm nay, người hâm mộ tại TP.HCM sẽ có thêm một lựa chọn với fanzone kết hợp nhạc hội và trình chiếu các trận đấu xuyên đêm.

Với nhiều người, World Cup là mùa của những "kèo" thức đêm. Từ quán cà phê, ký túc xá đến phòng khách của nhiều gia đình, chỉ cần có màn hình và vài người bạn là đủ để một trận đấu kéo dài 90 phút biến thành cuộc trò chuyện đến tận sáng.

Những nghệ sĩ sẽ trình diễn tại sự kiện.

Mùa World Cup 2026, người hâm mộ tại TP.HCM có thêm một lựa chọn khi VTV Fanzone World Cup 2026 tổ chức ba đêm xem bóng đá kết hợp nhạc hội vào các ngày 14, 15 và 19/7 tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ. Mỗi đêm kéo dài khoảng 9 tiếng, bắt đầu từ 20:00 và có thể kết thúc vào khoảng 5:00 sáng hôm sau nếu các trận đấu bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu.

Nhạc sĩ Huy Tuấn (trái) - Ông Nguyễn Quang Sáng - Phó giám đốc VTV Nam Bộ (giữa).

Thay vì chỉ ngồi chờ tiếng còi khai cuộc, người tham dự có thể tham gia các hoạt động tại khu vực fanzone trước khi bước vào Midnight Live Concert. Chia sẻ về mô hình kết hợp giữa âm nhạc và bóng đá, Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn cho biết đây là hình thức đã xuất hiện tại nhiều quốc gia, nơi khán giả có thể vừa thưởng thức chương trình biểu diễn trực tiếp, vừa theo dõi các trận cầu.

Ông Nguyễn Quang Sáng - Phó giám đốc VTV Nam Bộ - chia sẻ tại sự kiện.

Sau phần concert và giao lưu cùng khách mời, tâm điểm của đêm sẽ chuyển sang các trận Bán kết và Chung kết FIFA World Cup 2026 trên màn hình LED 4K có diện tích khoảng 500 m². Theo ban tổ chức, đội ngũ bình luận viên VTV Nam Bộ cũng sẽ có mặt trực tiếp tại nhà thi đấu để bình luận trên tín hiệu sạch của FIFA, thay vì phát lại phần bình luận từ trường quay.

Hai bình luận viên trẻ Công Minh (giữa) và Quang Minh (phải) sẽ bình luận trực tiếp tại sự kiện VTV Fanzone World Cup 2026.

Do chương trình diễn ra xuyên đêm, ban tổ chức lưu ý các khán giả dưới 18 tuổi cần có người giám hộ (từ 18 tuổi trở lên) đi cùng trong suốt thời gian tham dự. Lực lượng an ninh, y tế cùng khu vực ẩm thực cũng sẽ được bố trí xuyên suốt sự kiện nhằm phục vụ người tham dự trong khoảng thời gian kéo dài gần 9 tiếng.