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Ăn-Đi-Chill

Gen Z "lăn vào bếp": Món canh Mille Feuille vừa dễ làm vừa ngon cho ngày bận rộn

Hoàng Yến (Tổng hợp)

HHTO - Với nhịp sống tất bật ngày nay, các món ăn đơn giản, dễ chế biến ngày càng “lên ngôi”. Trong số đó, gần đây, món canh Mille Feuille xuất hiện nhiều trong các video chia sẻ công thức nấu ăn trên mạng xã hội, gây chú ý nhờ cách làm nhanh gọn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Được biết, cái tên Mille Feuille là thuật ngữ tiếng Pháp đặc trưng trong ngành bánh ngọt, mang nghĩa là nghìn lớp. Đây là tên gọi của những loại bánh được tạo nên từ nhiều lớp vỏ và kem xếp chồng lên nhau, mang đến kết cấu mềm mịn, nhẹ và hấp dẫn.

Lấy cảm hứng từ đặc trưng nhiều lớp ấy, canh (hoặc lẩu) Mille Feuille là món ăn có nguồn gốc từ Nhật Bản, được tạo nên từ những lớp thịt và rau xếp xen kẽ. Dù đã xuất hiện từ lâu nhưng gần đây, món này bỗng "hot" trở lại và được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ loạt video chia sẻ công thức, hướng dẫn chế biến trên các nền tảng mạng xã hội.

Thông thường, món canh này được chế biến từ các nguyên liệu quen thuộc như ba chỉ bò hoặc heo, cải thảo và các loại nấm. Cách thực hiện khá đơn giản: Thịt và rau được xếp xen kẽ thành từng lớp, sau đó cho vào nước dùng, nêm nếm gia vị phù hợp và đun đến khi các nguyên liệu chín mềm.

Quá trình làm nên món canh Mille Feuille. Video: @hutiumithitbam.

Ngoài ra, người thưởng thức cũng có thể chuẩn bị thêm các loại nước chấm tùy theo sở thích để tăng hương vị cho món ăn.

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Những lớp ba chỉ mỏng được xếp gọn trong những cuống lá cải thảo mềm mọng, tạo hương vị vừa thanh đạm vừa ấm cúng. Ảnh: Two Plaid Aprons.

Không dừng lại ở công thức truyền thống, nhiều bạn trẻ còn sáng tạo thêm nhiều phiên bản Mille Feuille khác nhau, trong đó phổ biến nhất là biến tấu cùng kim chi. Nếu công thức nguyên bản đặc sắc nhờ vị thanh ngọt, nhẹ nhàng từ thịt và rau củ, thì sự kết hợp với kim chi lại mang đến hương vị chua cay đậm đà, giúp kích thích vị giác của người thưởng thức.

Món canh đơn giản, dễ làm tại nhà này được cả Gen Z Việt lẫn người nước ngoài ưa thích. Video: @rogescheng.

Đặc biệt, không chỉ dễ thực hiện bởi những nguyên liệu dễ tìm, mà sau khi chế biến món canh còn có thể được bảo quản đông lạnh trong nhiều ngày, thuận tiện cho xu hướng meal prep (thuật ngữ chỉ việc chuẩn bị bữa ăn cho vài ngày liền) hiện nay. Mỗi khi muốn thưởng thức, bạn chỉ cần rã đông, hâm nóng, chờ cho nước canh sôi là có thể “ấm bụng”.

Hơn nữa, canh Mille Feuille còn "ghi điểm" bởi thành phần dinh dưỡng cân bằng từ thịt và rau củ, giúp người trẻ dễ dàng bổ sung đủ chất ngay cả trong những ngày có lịch trình bận rộn.

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Hoàng Yến (Tổng hợp)
#Mille Feuille #ẩm thực #giới trẻ #lối sống #ăn uống #trào lưu #xu hướng #Gen Z

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