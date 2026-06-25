Bánh ram ít khuynh đảo cõi mạng: Khách Tây mê mẩn, Gen Z Việt "đu trend" vào bếp

HHTO - Những ngày gần đây, bánh ram ít bất ngờ chiếm trọn spotlight trên các nền tảng mạng xã hội trong nước và quốc tế. Không chỉ liên tục xuất hiện trong các video hàng triệu lượt xem của các thực khách nước ngoài, món bánh này còn tạo nên một trào lưu "lăn vào bếp", thu hút sự tham gia của hội yêu bếp Gen Z Việt.

Những đoạn video ghi lại trải nghiệm thưởng thức bánh ram ít của netizen quốc tế bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Điểm đặc biệt khiến món ăn này nhận được nhiều lời khen chính là sự kết hợp độc đáo giữa lớp đế giòn rụm, vỏ nếp dẻo mềm cùng phần nhân tôm thịt đậm đà. Phía dưới video, nhiều bình luận liên tục hỏi xin công thức và “truy tìm” địa chỉ để có thể thưởng thức món bánh này.

Video thưởng thức bánh ram ít của cô nàng thu hút hơn 3,3 triệu lượt xem trên TikTok. (Nguồn: @thespicyjuju)

Trải nghiệm sự "bùng nổ vị giác" mà bánh ram ít mang lại.(Nguồn: @dannysohigh)

Điểm nhấn của món bánh ram ít đã được bật mí ngay trong tên gọi. Bánh gồm hai phần riêng biệt, phía dưới là bánh ram được chiên vàng giòn và bên trên là phần bánh ít được hấp dẻo mềm. Hai phương pháp chế biến tưởng chừng đối lập nhưng lại tạo nên một tổng thể hài hòa cả về hương vị lẫn kết cấu.

Nguyên liệu cốt lõi tạo nên lớp vỏ là bột nếp. Theo cách làm truyền thống, loại nếp được chọn sẽ ưu tiên là loại trắng dẻo hảo hạng. Sau đó, nếp được đem xay thủ công nhằm bảo toàn hương thơm và độ mịn tự nhiên. Trong khi đó, phần nhân bên trong được làm từ tôm đất, nguyên liệu đặc trưng của vùng sông nước miền Trung. Tôm được xào săn cùng gia vị vừa phải để không làm lấn át độ ngọt nguyên bản. Cuối cùng, món bánh được nâng tầm bởi chén nước mắm pha theo tỷ lệ cân bằng giữa bốn vị chua, cay, mặn, ngọt.

Chiếc bánh ram ít với phần nếp trắng ngần và đế ram vàng giòn rụm. (Ảnh: sammy.becool)

Một số hội nhóm yêu bếp còn thi nhau mua các nguyên liệu về "thử sức", tự tay tái hiện lại món bánh hấp dẫn này ngay tại nhà. Hàng loạt video chia sẻ chi tiết từng công đoạn từ khâu nhào bột nếp, canh lửa chiên đế ram sao cho phồng xốp, đến bí quyết pha nước mắm chuẩn vị. Trào lưu "lăn vào bếp" này đã nhanh chóng tạo nên một sân chơi ẩm thực vô cùng sôi động trên mạng xã hội, chứng minh sức hấp dẫn không thể chối từ của món bánh truyền thống này.

Hành trình "lăn vào bếp" chinh phục món bánh truyền thống. (Nguồn: @sammy.becool)

Từ khâu nhào bột đến công đoạn chiên ram đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. (Nguồn: huyenchuothomecook)

Bánh ram ít là một món ăn có lịch sử lâu đời của vùng đất cố đô. Theo nhiều tài liệu về văn hóa ẩm thực Huế, bánh ram ít đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước và từng góp mặt trong các bữa tiệc cung đình triều Nguyễn. Theo thời gian, món bánh dần bước ra khỏi hoàng cung để trở thành món ăn quen thuộc trong đời sống thường nhật của người dân xứ Huế.

Ngày nay, thực khách có thể dễ dàng tìm thấy món bánh này ở khắp mọi nơi, từ những quán ăn nhỏ ven đường đến các nhà hàng sang trọng. Dù được phục vụ trong không gian nào, bánh ram ít vẫn giữ trọn vẹn sự tinh tế và mộc mạc của ẩm thực bản địa. Đáng chú ý, bánh ram ít từng được chuyên trang ẩm thực quốc tế TasteAtlas đưa vào danh sách những món bánh làm từ bột gạo nếp ngon nhất Việt Nam.

Trải nghiệm ASMR "rôm rốp" cực cuốn từ sự kết hợp giòn - dẻo của chiếc bánh ram ít. (Nguồn: @starlaeats)