Cục Điện ảnh xử lý, "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng" không phải phim đầu tiên bị gỡ vì vấn đề chủ quyền lãnh thổ

HHTO - Cục Điện Ảnh - trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức gửi công văn yêu cầu các đơn vị mua bản quyền phát sóng phim tại Việt Nam kiểm tra và đề xuất phương pháp xử lý trong trường hợp phim "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng" chứa hình vẽ "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Tối 2/10, nghi vấn nổ ra xoay quanh việc tập 16 của phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng chứa hình vẽ "bản đồ đường lưỡi bò" (đường 9 đoạn do Trung Quốc vạch ra và đòi chủ quyền phi pháp). Hình ảnh bản đồ rất mờ, nhưng vẫn cho thấy đường nét đứt bên dưới phần lãnh thổ Trung Quốc khiến khán giả Việt vô cùng nghi ngại.

Phân cảnh nghi chứa "bản đồ đường lưỡi bò" trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Ngay trong sáng 3/10, hàng loạt nền tảng phát sóng đã nhanh chóng gỡ/ ẩn phim, các trang tin cộng đồng cũng tuyên bố dừng cập nhật cũng như xóa toàn bộ bài đăng liên quan.

Thông báo chính thức gỡ bỏ vĩnh viễn bộ phim từ FPT Play.

Trước phản ánh của công chúng, Cục Điện Ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có thông báo chính thức, gửi công văn đến các công ty sở hữu nền tảng đã mua bản quyền phát sóng Hãy Để Tôi Tỏa Sáng tại Việt Nam về việc báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim. Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng này phải đề xuất biện pháp xử lý trong trường hợp phim chứa “bản đồ đường lưỡi bò” vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam.

Thông báo chính thức của Cục Điện Ảnh về phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục Điện ảnh cũng sẽ thực hiện các hình thức xử lý vụ việc nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các vi phạm có thể tái diễn trong thời gian tới.

Trước Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, bộ phim Hướng Gió Mà Đi (2023) đã bị gỡ bỏ sau khi liên tục chiếu bản đồ sai lệch ở tập 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 38 cùng lời thoại: "Rồi sẽ có ngày tấm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới”.

Hướng Gió Mà Đi gây nên làn sóng phẫn nộ và bị gỡ bỏ tại Việt Nam.

Phân cảnh trong Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta.

Không chỉ là những tác phẩm cài cắm chi tiết "đường chín đoạn" phi pháp, mà các phim xuyên tạc lịch sử Việt Nam cũng vấp phải sự phản đối kịch liệt của khán giả Việt. Tiêu biểu như Quân đội Vương Bài với nội dung sai lệch về Chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979 từng khiến dư luận bức xúc.

Cảnh phim Quân đội Vương Bài.

Từ tối 2/10 đến nay, dù trước đó bày tỏ yêu thích nội dung của Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, nhiều khán giả đã lập tức "quay xe", kêu gọi tẩy chay tác phẩm này vì chứa thông tin sai lệch liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.