Cụ bà buôn ve chai tông người bán vé số rồi bỏ đi vì nghĩ không ai biết

TPO - Cụ bà 70 tuổi ở Đắk Lắk hành nghề buôn ve chai, đi xe đạp điện tông trúng người phụ nữ bán vé số rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 18/8, Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truy tìm người phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi rời khỏi hiện trường.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 17/8, tại đoạn đường Tỉnh lộ 9 qua thôn 4, xã Krông Pắc. Bà Q. (45 tuổi, trú thôn 1, xã Krông Pắc) làm nghề bán vé số, đang đi bộ trên đường thì bị một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện tông vào, gây đa chấn thương nặng. Sau khi gây tai nạn, người phụ nữ đã bỏ lại nạn nhân và rời đi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Krông Pắc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và điều tra. Chỉ sau 3 giờ, lực lượng công an đã xác định được người phụ nữ gây tai nạn, đó là bà L. (70 tuổi) trú cùng xã.

Tại cơ quan Công an, bà L. khai nhận mình làm nghề thu mua ve chai. Bà cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời tối và xe ô tô đi ngược chiều bật đèn sáng chói, khiến bà không nhìn thấy nạn nhân. Sau khi gây tai nạn, do quá sợ hãi và nghĩ rằng không có camera xung quanh, bà đã bỏ trốn.

Khi đang ở nhà, bà L. bị Công an mời lên làm việc. Với các chứng cứ không thể chối cãi, bà đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Bà L. tại cơ quan công an

Về phía nạn nhân Q. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên và qua cơn nguy kịch. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.