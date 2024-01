CSGT Bình Thuận chốt chặn suốt ngày đêm trên quốc lộ 1A

TPO - Công an tỉnh Bình Thuận sẽ kiểm tra 100% ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán và đầu năm khi lượng lớn công nhân, người lao động quay lại các thành phố lớn làm việc.

Sáng 11/1, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024.

Theo đó, bắt đầu từ 7h sáng ngày 11/1 đến hết ngày 9/3, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông 30 tỉnh thành có tuyến Quốc lộ 1A trên cả nước, Công an tỉnh Bình Thuận đồng loạt ra quân triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu cảnh sát giao thông cùng các lực lượng phối hợp lập 2 khu vực kiểm soát thường trực và 8 tổ thực hiện tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên tuyến Quốc lộ 1A.

Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với công an các tỉnh giáp ranh, gồm Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng kiểm soát phương tiện theo phương thức liên hoàn. Nếu xe di chuyển hướng ra và Cảnh sát giao thông Bình Thuận đã kiểm tra thì tỉnh bạn sẽ không kiểm soát hướng vào (nếu không có vi phạm).

Đồng thời, kiểm tra 100% ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán và đầu năm khi lượng lớn công nhân, người lao động quay lại các thành phố lớn làm việc.

Đối với các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường giao thông nông thôn, đường dẫn nối cao tốc, Công an các địa phương trong tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật hợp lý để tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm, bảo đảm khép kín địa bàn và thời gian 24/24h.

“Nơi nào, địa phương nào triển khai không quyết liệt, để tai nạn giao thông gia tăng, vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, dư luận phản ánh hoặc để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thì Trưởng phòng Cảnh sát giao thông và Trưởng Công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh”, Đại tá Liêm nói.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ chấp hành nghiêm túc quy trình, chế độ công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa giao tiếp ứng xử trong khi thi hành nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh đẹp về chiến sỹ công an nói chung và người chiến sỹ cảnh sát giao thông nói riêng trong lòng nhân dân.

Theo đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Bộ Công an đã chính thức ứng dụng công nghệ VNeCSGT từ cuối tháng 12/2023. Sau 10 ngày triển khai, ứng dụng tiếp tục được nâng cấp và lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng thông suốt.

Đối với hệ thống camera giám sát trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Bình Thuận thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Lần này, hệ thống camera này sẽ được tích hợp trực tuyến và trực tiếp vào ứng dụng VNeCSGT để thông qua smartphone của cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện các phương tiện vi phạm.