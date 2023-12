Khởi tố Giám đốc EVN Bình Thuận và 16 người liên quan

TPO - 17 người đã bị khởi tố với các cáo buộc liên quan đến việc “Đưa nhận, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu, và sai phạm trong lĩnh vực kế toán” tại Công ty Điện lực (EVN) Bình Thuận.

Tại cuộc họp báo chiều 27/12, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra làm rõ các dấu hiệu sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân (viết tắt là Tập đoàn Tuấn Ân), Công ty Điện lực Bình Thuận (viết tắt là EVN Bình Thuận) và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho ngành điện, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can về 5 tội danh, gồm: “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cụ thể, CQĐT khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với: Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại các Điều 222, 221 và 364 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam các ông Trần Ngọc Linh, nguyên Giám đốc; Nguyễn Thành Ngôn, Giám đốc; Trương Tấn Đạt, Phó Giám đốc, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch vật tư; Lê Quang Nghĩa, Trưởng phòng và Tạ Thúc Thông, Chuyên viên Phòng Kế hoạch vật tư, EVN Bình Thuận về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ", quy định tại các Điều 222 và 354 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án, có 11 người khác là lãnh đạo, nhân viên Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân; Công ty Tuấn Ân Long An; Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Duy Khang 68 và Công ty TNHH Tiến Tiến Đông...về các tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".