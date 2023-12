Phó Giám đốc Điện lực Bình Thuận được ủy quyền điều hành công ty

TPO - Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, được uỷ quyền điều hành trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (trừ công tác cán bộ) từ ngày 19/12 cho đến khi ông Nguyễn Thành Ngôn - Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận quay trở lại làm việc.

Ngày 26/12, nguồn tin riêng của phóng viên báo Tiền Phong cho biết, Tổng công ty Điện lực Miền Nam đã có giấy uỷ quyền về việc điều hành trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bình Thuận.

Theo đó, ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam, uỷ quyền cho ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, điều hành Công ty Điện lực Bình Thuận.

Cơ sở pháp lý để uỷ quyền là quyết định số 255/QĐ-EVN ngày 25/9/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Đồng thời, việc ủy quyền còn căn cứ quyết định số 2388/QĐ-EVNSPC ngày 2/12/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam quy định phân cấp thẩm quyền quản lý giữa tổng giám đốc và giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Được ủy quyền, ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Giám đốc Công ty Điện Bình Thuận, điều hành trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trừ công tác cán bộ trong thời gian ông Nguyễn Thành Ngôn - Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, vắng mặt.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 19/12 cho đến khi ông Ngôn quay trở lại làm việc.

Hồi tháng 9, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc gởi các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, TP Phan Thiết. Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận đề nghị các đơn vị trên báo cáo, giải trình và cung cấp chứng cứ, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an liên quan đến các dự án điện mặt trời trên địa bàn Bình Thuận.

Sở Công Thương đề nghị các sở, ngành, địa phương báo cáo giải trình, cung cấp chứng cứ, tài liệu theo các nội dung, như tình trạng quy hoạch, kết quả phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND các cấp, hiện trạng và việc quản lý, sử dụng các khu đất trước khi được sử dụng đề đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời

Các đơn vị báo cáo rõ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với từng phần, từng thừa đất, toàn bộ khu đất được sử dụng để đầu tư xây dựng dự án.

Báo cáo về thẩm quyền, ý kiến của Chính phủ và các bộ, ngành trong việc chuyển mục đích sử dụng đất; toàn bộ hồ sơ, tài liệu về việc giám sát thi công, thu hồi khoáng sản trong lòng đất, xử lý khoáng sản thu hồi được trong quá trình triển khai xây dựng các dự án điện năng lượng mặt trời (nếu có).

Các đơn vị phải báo cáo rõ việc phê duyệt, chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư; lựa chọn, công nhận chủ đầu tư, việc thẩm định, phê duyệt, cấp chứng nhận đầu tư, trong đó nêu rõ các dự án điện mặt trời trên địa bàn do các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào quản lý, vận hành.

Các đơn vị chức năng được giao làm rõ có hay không có việc chuyển nhượng dự án giữa các doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các cá nhân trong cùng doanh nghiệp (bao gồm của các doanh nghiệp, các thành viên góp vốn trong và ngoài nước).

Hồ sơ, tài liệu sao y bản chính hoặc có đóng dấu treo, dấu giáp lai gửi về Sở Công Thương Bình Thuận.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan việc lập, thẩm định và phê duyệt bổ sung các dự án điện mặt trời nối lưới tại tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2016 - 2020.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh thành, Bộ Công an đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận khẩn trương cung cấp lại hồ sơ, tài liệu và yêu cầu sao y bản chính, hoặc có đóng dấu giáp lai.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc rà soát, cung cấp toàn bộ các thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Theo số liệu của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, trên địa bàn tỉnh đang có 26 dự án điện mặt trời với tổng công suất khoảng 1.110 MW được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Các chủ đầu tư đã triển khai xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động và được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Mua bán điện trực thuộc EVN công nhận ngày vận hành, phát điện thương mại toàn phần dự án từ các năm 2019, 2020.