Lời khai ban đầu của bác sĩ giết người, phân xác ở Đồng Nai

TPO - Sau khi chị N. cho biết đã có thai, Sơn đã truyền thuốc an thần cho chị N. làm nạn nhân tử vong...

Nghi can thực hiện vụ án là Danh Sơn (36 tuổi, ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) bác sĩ ngoại khoa đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Nạn nhân là chị T.T.B.N. (37 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa). Tại cơ quan công an, Sơn khai đã sát hại nạn nhân do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Danh Sơn và chị N cả có quan hệ tình cảm với nhau khoảng 1 năm (cả 2 người đều đã có gia đình riêng). Thời gian gần đây chị N. thông báo cho Sơn biết về việc chị đã mang thai với Sơn. Lo sợ gia đình hai bên biết chuyện và sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả 2 người, vào ngày 13/4, chị N đến Bệnh viện Đồng Nai tìm Sơn để nói chuyện. Tại phòng làm việc của Sơn, chị N. nói mệt thì Sơn truyền nước cho chị.

Trong quá trình truyền nước, Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt quá liều lượng cho phép với mục đích làm cho chị N. tử vong. Sau khi truyền nước, thấy chị N. đã tử vong, Sơn dùng dao mổ và phân xác nạn nhân thành nhiều phần đem đi giấu trong KCN Biên Hòa và rừng cây tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Như tin đã đưa, ngày 16/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin trình báo của gia đình về việc chị T.T.B.N (SN 1987, ngụ KP6, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mất tích sau khi đưa con đi học.

Tiếp nhận tin báo, Phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an TP Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ thực hiện các hoạt động điều tra xác minh. Quá trình xác minh các mối quan hệ, các hoạt động của chị N. Cơ quan điều tra phát hiện chị N. có nhiều lần chuyển tiền cho một người đàn ông tên là Danh Sơn (ngụ ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, là bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai). Trước đó, chị N. thường xuyên liên lạc với Sơn. Vào ngày mất tích (13/4), chị có liên lạc với Sơn qua điện thoại.

Từ những dấu hiệu nghi vấn trên, những ngày qua lực lượng điều tra đã nhiều lần mời Danh Sơn lên làm việc. Sau nhiều lần chối tội, cuối cùng Sơn đã thừa nhận hành vi sát hại chị N. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Sơn, công an thu giữ 1 khẩu súng dạng Rulo có 5 viên đạn và 2 chiếc nhẫn nghi của nạn nhân.