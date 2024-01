Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu thu trăm tỷ từ du lịch trong 3 ngày

TPO - Dịp Tết dương lịch năm nay, Bình Thuận đón khoảng 105.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch khoảng 230 tỷ đồng. Bà Rịa - Vũng Tàu đón khoảng 209.020 lượt khách, doanh thu đạt hơn 170 tỷ đồng.

Chiều 2/11, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Bình Thuận - cho biết, Tết Dương lịch năm 2024, người lao động được nghỉ 3 ngày, tạo thuận lợi cho các tour du lịch ngắn ngày đến Bình Thuận. Nhờ đó, hoạt động du lịch trên địa bàn Bình Thuận diễn ra rất sôi động, thu hút được nhiều khách du lịch.

Cụ thể, trong 3 ngày Tết Dương lịch, Bình Thuận đón khoảng 105.000 lượt khách. Các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 60 - 65% công suất phòng, tập trung tại các cơ sở 4 - 5 sao và tương đương, cao điểm là ngày 31/12/2023. Lượng khách tập trung phần lớn ở khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành.... Doanh thu từ du lịch khoảng 230 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp du lịch đã chủ động xây dựng các chương trình giảm giá kích cầu du lịch, triển khai nhiều gói sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, chú trọng chất lượng dịch vụ tốt nhằm thu hút du khách. Đêm 31/12/2023, nhiều cơ sở lưu trú từ 4 - 5 sao có chuẩn bị các chương trình phục vụ du khách như tiệc gala dinner, buffet, chương trình nghệ thuật đón giao thừa…

Ông Nhân khẳng định, giá phòng khá bình ổn, giá cả dịch vụ không tăng. Ngoài ra, vào ngày 27/12/2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bế mạc năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra rất thành công và ấn tượng, đã thu hút rất đông người dân, du khách tham gia thưởng thức trong dịp Tết dương lịch này.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng số khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn khoảng 209.020 lượt khách, tăng hơn 43% so với cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú 35.216 người (tăng gần 25% so với cùng kỳ), khách quốc tế là 9.018 người (tăng 55% so với cùng kỳ). Doanh thu đạt khoảng 170,5 tỷ đồng, tăng gần 59% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kết quả trên là nhờ Sở đã yêu cầu lập kế hoạch tổ chức phục vụ khách du lịch dịp Tết dương lịch 2024, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về giá để mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký giá, niêm yết giá.

Đồng thời, không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, đầu cơ kiếm lời bất chính, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của địa phương. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, bố trí cảnh báo, cứu hộ cứu nạn tại các điểm tham quan.

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng làm việc với một số huyện, thành phố trọng điểm du lịch để nắm bắt tình hình chuẩn bị của địa phương trong việc đón và phục vụ khách du lịch. Các đơn vị đã xây dựng các kế hoạch cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách…