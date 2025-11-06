"Crush" của Ariana Grande trong Wicked là "Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh 2025"

HHTO - Nam diễn viên người Anh - Jonathan Bailey nổi bật với các vai diễn trong "Bridgerton" và "Wicked", được vinh danh "Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh 2025".

Tạp chí danh tiếng People vừa công bố nam diễn viên người Anh Jonathan Bailey là gương mặt trang bìa và chủ nhân danh hiệu "Sexiest Man Alive" (tạm dịch: Người Đàn Ông Quyến Rũ Nhất Hành Tinh) năm 2025. Anh hiện sẽ xuất hiện trên trang bìa đặc biệt của tạp chí People kế nhiệm nam diễn viên John Krasinski, người được vinh danh năm 2024, đồng thời đánh dấu năm thứ 40 của danh hiệu thường niên này.

Trước đó, thông tin này được tiết lộ trong buổi quay chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vừa được phát sóng vào tối thứ Hai (theo giờ Mỹ). Trong cuộc trò chuyện với Jimmy Fallon, Bailey cũng hài hước chia sẻ rằng người duy nhất anh tiết lộ về danh hiệu này là chú chó cưng Benson của mình.

Phát biểu với tạp chí People về danh hiệu này, nam diễn viên bày tỏ sự ngạc nhiên, hài hước và có phần khiêm tốn: "Đây là một vinh dự lớn. Rõ ràng là tôi đang được tâng bốc và điều này hoàn toàn phi lý".

Việc tờ People lựa chọn Jonathan Bailey không chỉ ghi nhận vẻ ngoài cuốn hút, nụ cười rạng rỡ và sự nghiệp đang thăng hoa của nam diễn viên, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Anh là nam diễn viên công khai đồng tính đầu tiên nhận danh hiệu cao quý này từ tạp chí. Quyết định của People được giới chuyên môn và công chúng đánh giá là bước tiến quan trọng, thể hiện rõ nỗ lực thúc đẩy đa dạng và hòa nhập trong ngành giải trí.

Jonathan Bailey đã trở thành cái tên quen thuộc toàn cầu qua các vai diễn như Anthony Bridgerton quyến rũ trong series Bridgerton đình đám Netflix. Anh cũng gây ấn tượng mạnh với vai Hoàng tử Fiyero trong bộ phim nhạc kịch bom tấn Wicked và nhận đề cử Emmy 2024 cho vai diễn trong series Fellow Travelers của Showtime. Jonathan Bailey hiện đang bận rộn với nhiều dự án điện ảnh và sân khấu khác nhau. Tiêu biểu, anh sẽ tiếp tục trở lại với vai diễn Fiyero trong phần tiếp theo của Wicked, Wicked: For Good dự kiến ra rạp vào cuối tháng 11.

