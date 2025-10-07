Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Công ty chuyển nhầm 330 tháng lương, nhân viên nghỉ việc luôn và cái kết bất ngờ

Thục Hân

HHTO - Một nhân viên đã bất ngờ nhận được hẳn 330 tháng lương, số tiền lên tới hơn 4,5 tỷ đồng, do công ty chuyển khoản nhầm. Nhân viên không chịu trả lại mà nghỉ việc luôn nên bị công ty kiện và kết quả rất khó tin.

Nếu bỗng nhiên nhận được hẳn 330 tháng lương, chắc không ít người có ý định nghỉ việc.

Một người đàn ông ở Chile cũng vậy.

Anh này làm việc cho một công ty thực phẩm, lương tháng khoảng 500.000 peso (hơn 13 triệu đồng). Vào một ngày đẹp trời hơn hẳn những ngày nhận lương bình thường khác, điện thoại của anh “ting ting” thông báo anh nhận được lương do công ty chuyển khoản: Những 165 triệu peso (hơn 4,5 tỷ đồng).

Tức là 330 tháng lương, hay là lương của hơn 27 năm, nhận được luôn một lần.

Theo trang Daily Mail, “ngày tươi đẹp” của anh nhân viên nói trên là vào tháng 5/2022.

Anh này cũng có suy nghĩ giống như nhiều người khác: Đúng 3 ngày sau khi nhận 330 tháng lương, anh xin nghỉ việc.

Công ty ngỡ ngàng, bảo rằng trước đó anh đã đồng ý trả lại tiền rồi cơ mà.

letter.jpg
Anh nhân viên quyết định giữ tiền chứ không giữ lời, nhanh chóng xin nghỉ việc. Ảnh minh họa: Terryberry.

Nhưng đúng là chẳng ai giữ được người đã muốn rời đi, nên phòng nhân sự cũng chịu. Vì vậy, công ty kiện (cựu) nhân viên ra tòa vì tội ăn trộm. Nếu bị kết tội, anh này sẽ bị phạt tiền và chịu án tù lên tới 540 ngày, theo luật của Chile.

Nhưng vụ kiện kéo dài suốt hơn 3 năm, và vừa rồi, tòa án đã quyết định rằng anh nhân viên không hề phạm tội ăn trộm, chỉ là “thu gom trái phép” tiền chuyển khoản nhầm. Mà đó lại không phải là tội có thể phạt ở Chile.

Vậy là anh nhân viên được giữ 330 tháng lương, còn công ty thì rất thất vọng và cho biết họ sẽ gửi đơn đề nghị tòa án xem lại phán quyết, theo tờ Diario Financiero (Tạp chí Tài chính) của Chile.

ft1466-9271.jpg
Thục Hân
#chuyện lạ #chuyển khoản nhầm #chuyện hy hữu #công ty chuyển khoản nhầm #chuyển khoản tiền lương

Xem thêm

Cùng chuyên mục