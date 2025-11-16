Công khai xu hướng tính dục vì fan: Không phải nghĩa vụ của người nổi tiếng

Trước người hâm mộ ở Colorado, nam ca sĩ Shawn Mendes thổ lộ: "Từ khi còn rất nhỏ, đã có những lời bàn tán về xu hướng tính dục của tôi... Tôi nghĩ điều đó thật nực cười, bởi vì tôi tin rằng xu hướng tính dục là một điều vô cùng phức tạp và đẹp đẽ, thật khó để ép nó vào bất kỳ chiếc hộp nào." Anh chia sẻ thêm rằng sự suy đoán về đời tư luôn khiến anh cảm thấy quyền riêng tư bị xâm phạm.

"Sự thật về cuộc đời và giới tính của tôi là, tôi đang dần tìm hiểu nó như mọi người khác. Đôi khi tôi không biết, đôi khi tôi biết. Điều đó thực sự đáng sợ vì chúng ta đang sống trong một xã hội có quá nhiều điều để nói về chuyện này", nam ca sĩ chia sẻ.

Suốt nhiều năm, cộng đồng mạng đã say sưa suy đoán Shawn là người đồng tính hay song tính, dùng những yếu tố vô nghĩa như cách nói chuyện hay ngôn ngữ cơ thể làm bằng chứng. “Gương mặt đồng tính” hay “giọng nói đồng tính” đều là những khái niệm không tồn tại trong thực tế. Shawn Mendes đã thành thật chia sẻ về những tác động mà sự nổi tiếng và nhiều lời đồn đoán gây ra đối với sức khỏe tinh thần và cơ thể của mình. Thậm chí, anh đã phải hủy bỏ các buổi diễn trong chuyến lưu diễn để ưu tiên chăm sóc và phục hồi trạng thái tâm lý.

Mỗi người, dù thuộc "cộng đồng lục sắc" hay không, dù nổi tiếng hay vô danh, đều xứng đáng có được quyền riêng tư và sự tự do để tự xác định mình là ai, vào đúng thời điểm họ cảm thấy sẵn sàng, trước khi chia sẻ điều đó với thế giới. Công khai giới tính không phải là điều mà bất kỳ ai bị bắt buộc phải làm, mặc dù một số người hâm mộ lại hành xử như thể đó là một nghĩa vụ của các nghệ sĩ.

Kể câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn về cộng đồng LGBTQ+, Heartstopper đã nhanh chóng đẩy dàn diễn viên mới của mình vào tâm điểm chú ý toàn cầu, kéo theo đó là mọi sự săm soi của cộng đồng mạng. Chẳng bao lâu sau, những suy đoán về đời sống cá nhân ngoài đời thực của họ đã bắt đầu lan tràn trên mạng, đặc biệt là hai nam diễn viên chính Kit Connor và Joe Locke.

Cụ thể, một nhóm người hâm mộ trong chính cộng đồng LGBTQ+ đã bắt đầu đặt câu hỏi rằng liệu Nick, một nhân vật song tính trong phim, có nên được thủ vai bởi Kit Connor - một diễn viên không thuộc cộng đồng LGBTQ+ hay không? Đỉnh điểm của sự việc là khi nam diễn viên buộc phải đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội, khẳng định với thế giới rằng anh thực sự là người song tính. Kit Connor thời điểm đó chỉ mới 18 tuổi và chia sẻ rằng bản thân cảm thấy bị áp lực phải tiết lộ thông tin này do những lời quấy rầy và truy vấn liên tục từ công chúng.

Những kiểu cưỡng ép công khai xu hướng tính dục như vậy đang đánh dấu một xu hướng đáng báo động. Theo đó, khán giả đang đòi hỏi một sự minh bạch ngày càng cao về đời tư của nghệ sĩ nhằm "biện minh" cho tác phẩm của họ. Hành vi này không chỉ thể hiện sự đòi hỏi vô lý mà còn là một sự xâm phạm nghiêm trọng vào cuộc sống cá nhân.

Trong ngành công nghiệp giải trí, từ lâu đã tồn tại một sự bất cân xứng kéo dài. Những diễn viên công khai là người đồng tính hay song tính thường không được coi là ứng cử viên sáng giá cho vai chính trong các bộ phim "thuần túy dị tính". Thậm chí, họ còn bị bỏ qua ngay cả đối với các vai diễn đồng tính, vốn được giao cho những diễn viên dị tính và nhận về lời tán dương vì khả năng diễn xuất đa dạng.

Nguyên tắc cơ bản ở đây là: Những nghệ sĩ LGBTQ+ không nên bị tước đi cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, ý niệm nhân văn đó đã bị làm méo mó và bóp chết bởi các cuộc tranh luận trên mạng xã hội, biến thành một lời buộc tội đầy gay gắt: "Tại sao Kit Connor lại đóng vai một nhân vật song tính nếu anh ta là người dị tính?"

Công khai giới tính là một quyết định mang tính cá nhân sâu sắc, có thể mất nhiều năm để đi đến "thời điểm". Hơn nữa, đây là điều mà hầu hết chúng ta phải thực hiện nhiều lần trong suốt cuộc đời trưởng thành, mỗi khi gặp gỡ người mới, bắt đầu công việc mới, hay nhắc đến người yêu trong cuộc trò chuyện. Về cơ bản, chúng ta lại một lần nữa tuyên bố với thế giới về bản dạng của mình.

Trong rất nhiều tình huống, chúng ta đều phải tự cân nhắc mức độ an toàn trước khi lựa chọn làm điều đó. Thế nhưng, đối với một người nổi tiếng toàn cầu như Kit Connor, quyết định ấy đã không còn thuộc về riêng anh nữa.

Chúng ta cần phải tiết chế những kỳ vọng đặt lên người nổi tiếng, đặc biệt là từ những người còn quá trẻ. Cho đến khi chúng ta làm được điều đó, tất cả những gì một người nổi tiếng “nợ” chúng ta khi được hỏi về đời tư của họ là một tiếng vang dứt khoát: "Không".