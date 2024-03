Cộng đồng quốc tế chia buồn với Nga, lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố gần Mátxcơva

TPO - Ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 140 người bị thương khi các tay súng dùng vũ khí tự động nã đạn vào những người tham dự buổi biểu diễn gần Mátxcơva hôm 22/3. Đây là một trong những vụ tấn công chết chóc nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ.

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - nhóm phiến quân từng tìm cách kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria - đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng về vụ việc.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Reuters trích dẫn tuyên bố từ Liên Hợp Quốc cho biết: ”Các thành viên của Hội đồng Bảo an lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng bố tàn ác và hèn nhát tại buổi biểu diễn ở Krasnogorsk, vùng Mátxcơva (Nga), vào ngày 22/3.

Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải buộc những thủ phạm, những người tổ chức, tài trợ cho hành động khủng bố đáng trách này phải chịu trách nhiệm và được đưa ra trước công lý”.

Hội đồng Bảo an kêu gọi tất cả các quốc gia, theo nghĩa vụ của mình dựa trên luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, hợp tác tích cực với chính phủ Nga, cũng như tất cả các cơ quan khác về vấn đề này.

Các thành viên của Hội đồng Bảo an nhắc lại rằng bất kỳ hành động khủng bố nào đều là tội ác và không thể biện minh được, bất kể động cơ của chúng là gì, ở đâu, bất cứ khi nào và do bất kỳ ai thực hiện. Cơ quan này tái khẳng định sự cần thiết của tất cả các quốc gia “trong việc chiến đấu bằng mọi cách, phù hợp với Hiến chương của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các nghĩa vụ khác theo luật pháp quốc tế, các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế do các hành động khủng bố gây ra”, tuyên bố nêu rõ.

Nhà Trắng

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby mô tả những hình ảnh về vụ tấn công là quá đau lòng và gửi lời chia buồn đến “các nạn nhân của vụ tấn công bằng súng khủng khiếp này”.

Ông Kirby cho biết Washington vẫn đang thu thập thông tin về vụ tấn công, nhưng khẳng định "không có dấu hiệu" nào cho thấy Ukraine có liên quan. Ông cũng nhấn mạnh không có bằng chứng cho thấy cảnh báo an ninh ngày 7/3 - do Đại sứ quán Mỹ ở Mátxcơva đưa ra về một cuộc tấn công có thể xảy ra bởi "những kẻ cực đoan" - liên quan đến sự cố hôm thứ Sáu.

Bộ Ngoại giao Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - Maria Zakharova cho biết: “Cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ lên án tội ác khủng khiếp này. Mọi nỗ lực đều đang dồn vào việc cứu người”.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak

Ông Podolyak khẳng định Ukraine không liên quan đến vụ tấn công ở Mátxcơva. “Chúng tôi có một cuộc xung đột toàn diện, tổng lực với quân đội Nga. Nhưng mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường”.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni

"Nỗi kinh hoàng về vụ thảm sát thường dân vô tội ở Mátxcơva là không thể chấp nhận được. Chính phủ Ý lên án mạnh mẽ hành động khủng bố tàn ác này”, bà Meloni nói.

Bộ Ngoại giao Pháp

“Những hình ảnh từ Mátxcơva thật khủng khiếp. Chúng tôi đang hướng về những nạn nhân, người bị thương và người dân Nga. Phải làm sáng tỏ hành động tàn ác này”, trích tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Pháp.

Bộ Ngoại giao Đức

Berlin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và kêu gọi nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Chủ tịch Cuba - Miguel Diaz-Canel

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công vũ trang nhằm vào dân thường ở Mátxcơva. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Chúng tôi sát cánh cùng chính phủ Nga”, Chủ tịch Cuba - Miguel Diaz-Canel nói.

Belarus

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi - với nỗi đau sâu sắc - những gì đang xảy ra ở Mátxcơva. Hành động khủng bố tàn ác này là không thể biện minh được. Chúng tôi sát cánh cùng nhân dân Nga anh em trong thời khắc khó khăn này”.

Minsk nói thêm: “Việc sát hại những người không có vũ khí đến để nghỉ ngơi vào tối thứ Sáu tại một trung tâm giải trí là sự man rợ không thể biện minh được. Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả những người liên quan đến tội ác này sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng”.

Minh Hạnh