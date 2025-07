Công bố thành lập, chỉ định nhân sự Đảng bộ Biên phòng An Giang

Chiều 15/7, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập, chỉ định nhân sự Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Hội nghị đã công bố và trao các quyết định về việc thành lập Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: Phương Vũ.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh An Giang, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; Đại tá Phạm Văn Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; Đại tá Doãn Đình Tránh - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang chúc mừng các đồng chí nhận quyết định. Ông nhấn mạnh, sau sáp nhập, tỉnh An Giang quản lý đường biên giới dài cùng nhiều đảo lớn, nhỏ. Do đó, nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ rất nặng nề.

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần nhanh chóng ổn định biên chế cán bộ; hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ Biên phòng.

Đại tá Ngành cũng lưu ý, mỗi đảng viên cần tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được; nâng cao trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ đột xuất khác; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ và các quy định của quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.