Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ở 3 tỉnh, thành

TPO - Công an tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an TP Hải Phòng vừa tổ chức lễ công bố, trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí và quyết định thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương năm 2025.

Tại buổi lễ, thượng tá Ninh Thị Minh Hoa - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; quyết định đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh.

Dịp này, Công an tỉnh cũng đã công bố quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với 15 lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh.

Cùng ngày, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp, nâng lương năm 2025 và quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 2 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Theo báo Sóc Trăng, tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp, nâng lương cho các sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và lao động hợp đồng.

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh, kể từ ngày 1/6/2025.

Cũng vào ngày 2/6, Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ công bố, trao các quyết định của Bộ trưởng Công an và Giám đốc Công an thành phố về công tác cán bộ và thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025.

Theo đó, Công an TP Hải Phòng công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT và đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, kể từ ngày 1/6.

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cũng quyết định về việc nghỉ hưu với 12 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và 2 cán bộ chỉ huy công an cấp xã.

Công an TP Hải Phòng cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm đối với đại tá Đỗ Văn Điệp - Phó Giám đốc Công an thành phố.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ công an và Giám đốc Công an thành phố về việc thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá, trung tá lên thượng tá và nâng lương cấp bậc hàm thượng tá với 28 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và tương đương; nâng lương cấp hàm trung tá với 18 trưởng công an cấp xã…