Công an tỉnh Gia Lai thành lập 4 tổ điều tra khu vực

TPO - Công an tỉnh Gia Lai quyết định thành lập 4 tổ điều tra khu vực, đóng tại các địa bàn thành phố Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Chư Prông.

Ngày 5/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã triển khai thực hiện Quyết định số 1234 ngày 3/3 của Giám đốc Công an tỉnh về thành lập các Tổ điều tra Hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm (Tổ điều tra khu vực).

Theo quyết định trên, Công an tỉnh thành lập 4 tổ điều tra khu vực, đóng quân tại các địa bàn: thành phố Pleiku (phụ trách địa bàn Pleiku, Ia Grai, Chư Păh và Đak Đoa), An Khê (phụ trách địa bàn An Khê, Mang Yang, Đak Pơ, Kbang và Kông Chro), Ayun Pa (phụ trách địa bàn Ayun Pa, Phú Thiện, la Pa và Krông Pa), Chư Prông (phụ trách địa bàn Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và Đức Cơ).

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tổ điều tra khu vực là tổ chức phối hợp giữa các đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Giám đốc Công an tỉnh.

Tổ điều tra khu vực tổ chức thực hiện và hướng dẫn công an cấp xã trên địa bàn phụ trách thực hiện các biện pháp, công tác nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm; thực hiện công tác truy nã, truy tìm.

Tổ điều tra khu vực có các nhiệm vụ và quyền hạn như tổ chức trực ban hình sự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, lấy lời khai của người phạm tội tự thú, đầu thú, người bị bắt trong trường hợp đang có quyết định truy nã (do cơ quan, tổ chức, cá nhân giải đến), các trường hợp phạm tội quả tang.

Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hồ sơ vụ án do các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến; phân loại, báo cáo, đề xuất thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh (hoặc Phó Thủ trưởng được ủy quyền) phân công giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo phân công của thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh hoặc Phó Thủ trưởng được ủy quyền…