Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nghỉ hưu

Công an tỉnh Sóc Trăng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 2 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp, nâng lương năm 2025 và quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 2 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Theo báo Sóc Trăng, tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp, nâng lương cho các sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và lao động hợp đồng.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương cấp bậc hàm đại tá đối với 1 đồng chí, thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá cho 11 đồng chí; Giám đốc Công an tỉnh quyết định thăng cấp, nâng bậc lương cho trên 700 đồng chí (có 1 đồng chí được nâng lương, thăng cấp bậc hàm thượng tá trước niên hạn).

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh, kể từ ngày 1/6/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp của các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh được nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp, nâng lương năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.