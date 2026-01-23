Công bố danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội có chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Đại hội được tổ chức với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ tới.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể Đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của Cách mạng, của Nhân dân.
Tổng Bí thư nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xin hứa tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững độc lập, tự chủ, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương, hình thức; làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong Nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; đưa ra khỏi hệ thống người cơ hội, người né trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống “chạy chức, chạy quyền”.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử, nhất là các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.
Các đồng chí đã cống hiến trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh, củng cố đoàn kết, vun đắp niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, góp ý thẳng thắn, xây dựng; tiếp tục truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế cận; tiếp tục chung sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân.
Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm; cảm ơn các đồng chí đại biểu đã làm việc tận tâm, trí tuệ, trách nhiệm; cảm ơn đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã luôn hướng về Đại hội, dành cho Đảng tình cảm và sự ủng hộ.
“Trước Đại hội, trước Đảng, trước Nhân dân, chúng tôi cam kết sẽ đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng, để xứng đáng với niềm tin của Đại hội, của Đảng, của Nhân dân dành cho chúng tôi; quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với 23 thành viên, gồm: ông Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Tiến Hưng, Đinh Hữu Thành, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Bùi Minh Quang, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Văn Thành, Đào Thế Hoằng, Lê Nguyễn Nam Ninh, Đinh Văn Tường, Trần Quốc Bình, Trịnh Thế Bình, Trần Văn Phúc, Triệu Văn Chiến, Phạm Thái Hà, Trần Việt Hà, Hoàng Công Huấn, Ngô Đăng Nhật, Nguyễn Văn Oanh và bà Trần Thị Hiền, Lê Mỹ Hạnh.
Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, được Trung ương bầu tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu.
Ba đồng chí bầu tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV gồm:
1. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.
2. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.
3. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.
Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.
Danh sách Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV:
1. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương.
2. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội.
3. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
4. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
5. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
6. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
7. Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
8. Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
9. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
10. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
11. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
12. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
13. Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.
14. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
15. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương đảng.
16. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
17. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
18. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
19. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết Đại hội XIV của Đảng đã nhận được tổng số 898 thư điện mừng thông điệp từ 167 chính đảng, 17 tổ chức quốc tế, 78 cá nhân, 242 tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 394 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.
Các thư điện, thông điệp chúc mừng này đã đánh giá tích cực, toàn diện vai trò của lãnh đạo Đảng ta và định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời khẳng định vị thế và những đóng góp, nỗ lực ngành càng hiệu quả của Việt Nam trên trường quốc tế.
Sáng ngày 23/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.
Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, triệu tập viên Hội nghị phát biểu khai mạc và thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị điều hành chương trình Hội nghị.
Trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và các nội dung liên quan, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng:
(1) Bầu Bộ Chính trị.
(2) Bầu Tổng Bí thư.
(3) Bầu Ban Bí thư.
(4) Nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư.
(5) Bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
(6) Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán tại tỉnh Hưng Yên, là Giáo sư, tiến sĩ Luật học; Ủy viên Trung ương các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; trải qua nhiều chức vụ công tác: Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Theo chương trình, chiều nay, 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ họp phiên bế mạc. Theo thông lệ, tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIV sẽ ra mắt đại hội.
Trước đó, tối 22/1, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết).
Theo danh sách công bố, trong 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 10 đồng chí tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Trong đó có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.
9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (tính cả Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công) gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.
Theo quy trình của các Đại hội, sau khi bầu Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất sẽ tiếp tục công tác nhân sự, trong đó có bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
Chiều nay (23/1) sẽ diễn ra Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo đó, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ chủ trì họp báo.
Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Địa điểm tổ chức Hội trường Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.