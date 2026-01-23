Công bố danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

report Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIV bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể Đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của Cách mạng, của Nhân dân.

Tổng Bí thư nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xin hứa tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững độc lập, tự chủ, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương, hình thức; làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong Nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; đưa ra khỏi hệ thống người cơ hội, người né trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống “chạy chức, chạy quyền”.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử, nhất là các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Các đồng chí đã cống hiến trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh, củng cố đoàn kết, vun đắp niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, góp ý thẳng thắn, xây dựng; tiếp tục truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế cận; tiếp tục chung sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân.

Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm; cảm ơn các đồng chí đại biểu đã làm việc tận tâm, trí tuệ, trách nhiệm; cảm ơn đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã luôn hướng về Đại hội, dành cho Đảng tình cảm và sự ủng hộ.

“Trước Đại hội, trước Đảng, trước Nhân dân, chúng tôi cam kết sẽ đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng, để xứng đáng với niềm tin của Đại hội, của Đảng, của Nhân dân dành cho chúng tôi; quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.