Công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp báo công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Kết quả bầu cử cho thấy, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu trên tổng số 863 người ứng cử (xem danh sách 500 đại biểu Quốc hội).

Tổng số cử tri trong cả nước là hơn 76,4 triệu người. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu gần 76,2 triệu người. Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong cả nước: 99,70%.

213qh1.jpg
Hội đồng Bầu cử quốc gia họp báo công bố kết quả bầu cử. Ảnh: Như Ý

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, trong số đại biểu trúng cử 500 người, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu có 214 người trúng cử, có 2 người không trúng cử.

Cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII).

Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.

Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp. Kết quả bầu cử đã khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao nhất từ trước đến nay (99,70%) đã thể hiện rõ ý thức chính trị và trách nhiệm công dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ; công tác thông tin, tuyên truyền được tổ chức rộng khắp, hiệu quả.

Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch cũng được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng; hiệp thương, lấy ý kiến cử tri; giới thiệu người ứng cử; vận động bầu cử; đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng…

Luân Dũng
