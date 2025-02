Công an xác định nguyên nhân ban đầu vụ 3 xe tải tông liên hoàn ở Bình Định

TPO - Ngày 12/2, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã có báo cáo ban đầu liên quan vụ tại nạn trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1 qua thị xã An Nhơn.

Theo đó, khoảng 19h5 ngày tối 11/2 đường tránh Quốc lộ 1 qua thị xã An Nhơn thuộc thôn Tân Dương, xã Nhơn An, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô tải.

Ba chiếc xe gồm: ô tô tải mang biển kiểm soát 51C-444.00 do Huỳnh Tấn Diện (SN 1994, Phú Yên) điều khiển hướng bắc - nam (trên xe có Lê Văn Trình, SN 1988, Quảng Ngãi); ô tô tải 92H-014.08 do Nguyễn Đình Dũng (SN 1990, Lâm Đồng) điều khiển hướng nam - bắc (trên xe có Nguyễn Hoàng Trung, SN 1990, Lâm Đồng); ô tô tải 75C-047.14 do Trần Đình Ngọc (SN 1990, Quảng Trị) điều khiển hướng nam - bắc (trên xe có Trần Công Hùng, SN 1980, Quảng Trị).

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, nguyên nhân ban đầu được xác định tài xế Huỳnh Tấn Diện điều khiển xe ô tô tải 51C-444.00 đi không đúng làn đường quy định gây tai nạn.

Kết quả kiểm tra, tài xế Trần Đình Ngọc không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy; Cơ quan CSĐT đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với Huỳnh Tấn Diện và Nguyễn Đình Dũng, đang chờ kết quả.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, tại khu vực tuyến đường tránh Quốc lộ 1, đoạn qua thị xã An Nhơn xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe tải. Ghi nhận của PV tại hiện trường, 3 cabin xe tải bị hư hỏng nặng, 2 xe còn ở trên mặt đường. Một xe tông vào trụ đèn bên đường, đầu xe nằm dưới ruộng. Một tài xế bị mắc kẹt trong cabin phải nhờ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định phá cửa đưa ra bên ngoài.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT đã có mặt điều tiết giao thông, phối hợp với Công an thị xã An Nhơn để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan vụ tai nạn, cũng trong sáng 12/2, thông tin với PV, bác sĩ Võ Thành Nam Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết phòng cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 5 trường hợp, trong đó 2 ca vào điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh – cột sống, 2 ca vào Khoa Ngoại chấn thương, 1 trường hợp xin về không nằm viện, các bệnh nhân không có ca nào nguy kịch.

Hiện, nguyên nhân vụ tại nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.