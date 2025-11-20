Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an tỉnh Bắc Ninh đỡ đầu hai trẻ nhỏ mất cha trong bão lũ

TPO - Trong khi tham gia phòng chống bão số 11, anh Đoàn Văn Mạnh không may gặp nạn để lại khoảng trống không gì bù đắp. Trước những khó khăn của gia đình, Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định nhận đỡ đầu nuôi hai cháu nhỏ con anh Mạnh.

Mới đây, Hội Phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã nhận đỡ đầu hai cháu nhỏ là con của anh Đoàn Văn Mạnh – Bí thư Chi bộ, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh bị tử vong khi tham gia phòng chống bão số 11 (Matmo) vừa qua.

Gia đình anh Mạnh có hoàn cảnh khó khăn, với mẹ già trên 70 tuổi cùng 2 con nhỏ phụ thuộc vào thu nhập chính từ lương công nhân của vợ anh Mạnh. Cháu lớn Đoàn Đông Quân (SN 2016), bị bệnh bẩm sinh, chậm phát triển ngôn ngữ, hằng tháng phải đến Trung tâm Phục hồi chức năng và Trị liệu ngôn ngữ để điều trị và tập luyện. Đến nay, Quân vẫn chưa thể đến trường như bạn bè cùng lứa. Con nhỏ là Đoàn Đông Nhi (SN 2021).

Đại diện Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Hội phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại và chính quyền địa phương động viên, chia sẻ với gia đình anh Mạnh.

Thấu hiểu những khó khăn của gia đình anh Mạnh, Hội phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại nhận đỡ đầu cháu Quân và cá nhân Thượng tá Dương Hoàng Ngân – Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại nhận đỡ đầu cháu Nhi. Mức kinh phí hỗ trợ hằng tháng cho mỗi cháu là 500.000 đồng/tháng.

Trước đó ngày 9/10/2025, anh Đoàn Văn Mạnh tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống lụt bão tại khu vực bờ đê bị tràn và sạt lở tại xã Hợp Thịnh. Trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, anh đột ngột bị ngất, bất tỉnh. Công an xã Hợp Thịnh cùng người thân đã đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Nguyễn Thắng
