Công an Bắc Giang tuyên dương 80 điển hình tiên tiến.

TPO - Ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Giang vinh danh 80 gương điển hình trong phong trào 'Vì an ninh Tổ quốc' giai đoạn 2020-2025.

5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được Công an tỉnh Bắc Giang triển khai sâu rộng với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức; cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua gian khó, lập nhiều chiến công xuất sắc. Những mô hình hay, cách làm hiệu quả đã hun đúc nên hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp sức giữ cho cuộc sống bình yên; phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Bắc Giang đã làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, địa bàn; giải quyết từ sớm, từ xa, từ cơ sở các vấn đề nổi lên về an ninh, không để trở thành “điểm nóng”. Liên tục trong 3 năm liền (2022, 2023, 2024), công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh được Bộ Công an đánh giá xếp thứ nhất toàn quốc.

Bắc Giang là một trong hai địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai phê duyệt Đề án xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an Bắc Giang đã tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong công tác chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả đề án triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trong phạm vi toàn tỉnh với kinh phí gần 80 tỷ đồng. Với hệ thống 1.757 camera đã góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác phòng ngừa, điều tra, xác minh các vụ việc về an ninh, trật tự. Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” luôn đạt điểm cao nhất toàn quốc.

Sau hơn một năm triển khai xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có công, Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành và bàn giao 39 ngôi nhà với tổng kinh phí xây dựng hơn 7,8 tỷ đồng, cùng đó là hơn 5.000 ngày công do cán bộ, chiến sĩ thực hiện. Đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các tập thể, cá nhân trong Công an tỉnh Bắc Giang đã trao tặng hơn 5.000 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trợ cấp hàng tháng cho 44 học sinh trong chương trình “Anh nuôi là cán bộ Đoàn” và “Mẹ đỡ đầu”...

Giai đoạn 2020-2025, Công an tỉnh Bắc Giang luôn giữ vững thành tích là một trong những đơn vị dẫn đầu ở khối thi đua của Bộ Công an, được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua, Huân chương Lao động; đã có hơn 7.700 lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng.

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã trao thưởng, tuyên dương cho 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025.