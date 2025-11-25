Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Concert DEADLINE: Jennie BLACKPINK “đụng hàng” trang phục của Ngu Thư Hân từ 2 năm trước?

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tạo hình solo của Jennie tại concert DEADLINE ở Philippines được cho là có nhiều điểm tương đồng với trang phục từng "gây bão" của Ngu Thư Hân 2 năm trước. Liệu đây có phải là màn "đụng hàng" như một số khán giả nghi ngờ?

Jennie BLACKPINK từng chia sẻ không phải là người ưu ái sắc đỏ, thế nhưng mỗi lần nữ idol xuất hiện cùng gam màu này đều viral mạng xã hội.

Cuối tuần qua, Jennie cùng BLACKPINK có 2 đêm diễn tại Philippines thuộc world tour DEADLINE. Trên sân khấu solo đêm đầu tiên, giọng ca Mantra gây ấn tượng mạnh trong bộ cánh đỏ rực.

Điểm nhấn nằm ở hiệu ứng chuyển sắc ombre đỏ đen và các chi tiết cháy xém ở viền váy, khiến Jennie BLACKPINK trông như đóa hồng bùng cháy trên sân khấu.

ngu-thu-han-8.jpg
ngu-thu-han-4.jpg

Trên mạng xã hội Xiaohongshu (Red Note), C-net nhận ra Ngu Thư Hân cũng từng lăng xê trang phục có kiểu dáng tương tự vào năm 2023 tại concert chia tay nhóm THE9.

Bộ trang phục của sao nữ Trung Quốc cũng lấy gam đỏ chủ đạo với thiết kế dáng corset và phần váy xếp ly có hiệu ứng cháy xém. Cả hai mỹ nữ Hàn, Trung đều kết hợp trang phục cùng bốt chiến binh cao cổ, mang tới tinh thần mạnh mẽ.

Tuy vậy, khi quan sát kỹ, không khó để nhận ra hai bộ trang phục hoàn toàn không phải cùng một mẫu.

Ngu Thư Hân mặc thiết kế liền mảnh có phần tay rời xòe rộng, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ khi thực hiện vũ đạo. Trong khi đó, Jennie diện thiết kế gồm áo corset ombre và chân váy, phối cùng găng tay đỏ bó sát thay vì tay áo rủ.

Phiên bản của Jennie được nhận xét tối giản hơn về cả độ xòe lẫn mật độ "cháy xém". Bố cục giảm độ phức tạp, tạo diện mạo sắc nét hơn dưới ánh đèn sân khấu solo cho IT Girl xứ Hàn.

deadline-blackpink-phil-jennie-solo.jpg
ngu-thu-han-jennie.jpg

Stylist Sam Woolf - người phụ trách tạo hình cho Jennie tại chặng châu Á, tour DEADLINE đã khẳng định trên story Instagram rằng nữ idol mặc trang phục custom của Robert Wun cho đêm diễn đầu tiên tại Phillipines.

ngu-thu-han-3.jpg
ngu-thu-han-10.jpg

Về phía Ngu Thư Hân, bộ cánh cô diện trong concert tốt nghiệp THE9 cũng được xác nhận là thiết kế riêng từ Robert Wun.

Theo đó, hai bộ trang phục không phải cùng một mẫu được mặc lại như nhầm lẫn ban đầu của một số cư dân mạng, mà là hai thiết kế custom riêng biệt được đặt may cho hai nghệ sĩ Hàn - Trung.

robert-wun-1.jpg
robert-wun-wisdom-kaye.jpg
robert-wun-2.jpg

Không chỉ Jennie BLACKPINK và Ngu Thư Hân, nhiều nghệ sĩ quốc tế khác như G.E.M Đặng Tử Kỳ, Vương Nguyên TFBoys, TikToker Wisdom Kaye ... cũng từng được nhà mốt gốc Hong Kong thiết kế riêng trang phục thảm đỏ, biểu diễn có hiệu ứng burnt (cháy xém) đặc trưng.

fbhht.jpg
MIDI
