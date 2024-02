Con làm ăn xa đưa pháo nổ về nhà dịp Tết, người cha mang ngay ra công an phường

TPO - Một người dân tại TP. Huế đã giao nộp cho cơ quan công an một hộp pháo hoa nổ với hàng chục quả pháo sau khi người con mang về nhà dịp trở lại quê ăn Tết Nguyên đán.

Chiều 7/2, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, một người dân trên địa bàn đã đến công an phường tự nguyện giao nộp hàng chục quả pháo hoa nổ do người thân đi làm ăn xa mang về nhà dịp Tết Nguyên đán.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Mão (SN 1975, trú tại tổ dân phố Minh Thanh, phường Hương Vinh) đã đến công an phường để tự nguyện giao nộp 1 hộp pháo, với 36 quả pháo hoa nổ.

Anh Mão cho biết, trước đó, con của anh đi làm ở Đà Nẵng về nhà ăn Tết có mang theo 1 hộp pháo do người bạn tặng.

Anh phát hiện và biết rằng đây là pháo hoa nổ không được phép đốt, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán, nên đã mang đến công an trình báo và giao nộp.

Tiếp nhận hộp pháo hoa nổ, Công an phường Hương Vinh đã biểu dương anh Nguyễn Văn Mão về tinh thần chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt quy định về phòng, chống đốt pháo của địa phương.

Được biết, trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, 100% công an các phường, xã trên địa bàn TP. Huế đã tổ chức tuyên truyền, phát văn bản cam đoan, cam kết đến người dân chấp hành nghiêm các quy định về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, pháo hoa nổ; nhằm tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.