Khởi tố 18 đối tượng liên quan đến pháo nổ

TPO - Trong hơn một tháng ra quân, lực lượng Công an toàn tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 33 vụ, 38 đối tượng vi phạm các quy định pháp luật về pháo; thu giữ trên 465kg pháo các loại; đã khởi tố 15 vụ, 18 bị can.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 33 vụ, 38 đối tượng vi phạm các quy định pháp luật về pháo; thu giữ trên 465kg pháo các loại; đã khởi tố 15 vụ, 18 bị can...

Cụ thể, sau hơn một tháng ra quân, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, vận động nhân dân giao nộp nhiều sản phẩm pháo tự chế và nguyên liệu sản xuất pháo nổ.

Để quyết liệt thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan pháo, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các công văn chỉ đạo về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Cùng với đó là chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến pháo và vận động nhân dân giao nộp pháo nổ, các nguyên liệu để chế tạo pháo.