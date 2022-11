Bắt xe tải chở pháo điện và nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

TPO - Tài xế Lưu Luyện Anh sử dụng ô tô tải chở pháo điện cùng nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ khi lưu thông qua địa bàn TP Huế đã bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ.

Chiều 18/11, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn, xử lý trường hợp xe ô tô tải vận chuyển nhiều hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, trên tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh TP Huế qua xã Hương Thọ (Huế), Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Huế phát hiện xe ô tô tải mang BKS 89C - 210.67, do Lưu Luyện Anh (SN 1993, trú tại Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, chở 120 quả pháo điện, 319 bộ đồ chơi trẻ em, 315 sản phẩm mỹ phẩm các loại... có nhãn mác ghi chữ nước ngoài.

Tất cả hàng hóa kể trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tài xế Lưu Luyện Anh khai nhận, số hàng hóa kể trên được ông nhận vận chuyển từ một người chưa rõ lai lịch để lấy tiền cước.

Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Huế đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này.

Liên quan hoạt động ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả dịp cuối năm, tại Km795+500M tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), Công an huyện Phong Điền phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát số 1- Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh TT-Huế kiểm tra xe ô tô BKS 43C-147.44, do tài xế Trịnh Hồng Danh (SN 1990, trú tại Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ gồm 336 túi xách, 285 đôi giày, dép các loại và 8.000 con gà, vịt giống nhỏ.

Cũng tại thị trấn Phong Điền, lực lượng công an còn phát hiện xe ô tô mang BKS 75B-019.47 vận chuyển 250 túi đựng đồ và 620 áo, quần các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.